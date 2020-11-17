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Состояние Илона Маска увеличилось за день на 10 млрд долларов
17.11.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 ноя – Sputnik. Состояние основателя американской компании Tesla Motors Илона Маска выросло во вторник на 9,6 миллиарда долларов на фоне подорожания стоимости акций предприятия на 9%, следует из данных рейтинга Forbes.
© AFP 2020 / TOBIAS SCHWARZ
К вечеру 17 ноября цена акций Tesla увеличилась на 9,02% – до 444,4 доллара за одну ценную бумагу. Это произошло после сообщения, что в декабре текущего года Tesla войдет в индекс широкого рынка S&P 500, став одним из крупнейших по объему включением в индекс за последние десять лет.
В настоящее время Маск по-прежнему занимает пятую позицию рейтинга Forbes – его состояние сейчас оценивается в 100,3 миллиарда долларов.
Компания Tesla Motors была основана в 2003 году с штаб-квартирой в Пало-Альто (штат Калифорния). Она занимается производством электромобилей, батарей и электродвигателей, а также сотрудничает в данной сфере с другими автомобильным компаниями, такими как Toyota и Daimler.
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В настоящее время основатель компании Tesla Motors по-прежнему занимает пятую позицию рейтинга Forbes.
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