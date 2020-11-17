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Беларусь ввела «зеркальные» санкции против стран ЕС и Канады

17.11.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь дополнила свой ответный санкционный список по странам Евросоюза и по Канаде.



Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

«В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза от 6 ноября Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и Канаде», - говорится в сообщении.

МИД Беларуси пояснил, что в рамках дипломатической корректности список не будет опубликован. Он носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь, заявили в МИД.

Совет Европы утвердил 6 ноября дополнительный санкционный список по Беларуси, в который включены 15 высокопоставленных чиновников, в том числе Александр Лукашенко. По согласованию с ЕС Канада также ввела дальнейшие санкции еще против 13 должностных лиц Беларуси.

В Беларуси более трех месяцев продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.

Евросоюз и Украина заявили, что не признают его легитимности.
 
 
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Беларусь дополнила свой ответный санкционный список по странам Евросоюза и по Канаде.
 
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