Беларусь ввела «зеркальные» санкции против стран ЕС и Канады









Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.





«В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза от 6 ноября Беларусь с сегодняшнего дня зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и Канаде», - говорится в сообщении.





МИД Беларуси пояснил, что в рамках дипломатической корректности список не будет опубликован. Он носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь, заявили в МИД.





Совет Европы утвердил 6 ноября дополнительный санкционный список по Беларуси, в который включены 15 высокопоставленных чиновников, в том числе Александр Лукашенко. По согласованию с ЕС Канада также ввела дальнейшие санкции еще против 13 должностных лиц Беларуси.





В Беларуси более трех месяцев продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.





Евросоюз и Украина заявили, что не признают его легитимности.