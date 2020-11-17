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Отчисленные студенты получают SMS «в связи с поручением» Лукашенко

17.11.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На прошлой неделе Лукашенко заявил, что за участие в протестах из вузов страны было "выброшено" около 300 человек.

Отчисленные студенты из БГМУ получили SMS, где им предложили прийти в университет "для решения вопроса о восстановлении". Якобы по поручению Александра Лукашенко, пишет Еврорадио.



На прошлой неделе Лукашенко заявил, что за участие в протестах из вузов страны было "выброшено" около 300 человек. "Я не скажу, что они отмороженные и плохие, — говорил он. — И успевают нормально. Некоторые вообще очень способные люди".

Александр Лукашенко поручил выработать механизм, который позволил бы принимать обратно на учебу отчисленных студентов "под гарантии". По этому поводу в вузах должны были быть сформированы специальные комиссии.
 
 
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На прошлой неделе Лукашенко заявил, что за участие в протестах из вузов страны было "выброшено" около 300 человек.
 
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