Отчисленные студенты получают SMS «в связи с поручением» Лукашенко

Еврорадио . Отчисленные студенты из БГМУ получили SMS, где им предложили прийти в университет "для решения вопроса о восстановлении". Якобы по поручению Александра Лукашенко, пишет













На прошлой неделе Лукашенко заявил, что за участие в протестах из вузов страны было "выброшено" около 300 человек. "Я не скажу, что они отмороженные и плохие, — говорил он. — И успевают нормально. Некоторые вообще очень способные люди".





Александр Лукашенко поручил выработать механизм, который позволил бы принимать обратно на учебу отчисленных студентов "под гарантии". По этому поводу в вузах должны были быть сформированы специальные комиссии.