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Сверхдлинные автобусы-«гармошки» Mercedes-Benz CapaCity L будут работать в Швеции

17.11.2020 20:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Это, пожалуй, самый специфический городской автобус, выпускаемый концерном Daimler. А еще сверхдлинный Mercedes-Benz CapaCity L — однозначно самый мелкотиражный из всей гаммы. Изготовление даже одного нового экземпляра — событие, заказ целой партии — событие вдвойне. Третьей страной в мире, где появятся такие машины, становится Швеция.

Сочленный низкопольный автобус Mercedes-Benz CapaCity L имеет длину 21 м, что на 3 м больше, нежели у обычных «гармошек». Это самый вместительный автобус с трехлучевой звездой — его пассажировместимость составляет 191 человек.

Несмотря на максимально разрешенную по немецким законам длину автобуса в 18,75 м, для модели CapaCity L сделали исключение благодаря ее маневренности.

Сверхдлинные автобусы-«гармошки» Mercedes-Benz CapaCity L будут работать в Швеции

Важное ноу-хау Mercedes-Benz CapaCity L — электрогидравлическая система стабилизации прицепа ATC (Articulated Turntable Controller). Она помогает избежать заноса прицепа на скользкой дороге и выполняет, таким образом, функцию системы курсовой устойчивости ESP.

Сверхдлинные автобусы-«гармошки» Mercedes-Benz CapaCity L будут работать в Швеции

Убедившись (после длительных испытаний) в эффективности этой системы, шведы все-таки решились на покупку партии. Шведский транспортный оператор Transdev заказал 23 единицы CapaCity L. Поставки уже начались, а до конца года все автобусы из заказанной партии должны прибыть в Гетеборг. Таким образом, Швеция (после Германии и Нидерландов) станет всего третьей страной мира, где можно увидеть Mercedes-Benz CapaCity L в реальной эксплуатации.

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Это, пожалуй, самый специфический городской автобус, выпускаемый концерном Daimler. А еще сверхдлинный Mercedes-Benz CapaCity L — однозначно самый мелкотиражный из всей гаммы....
 
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