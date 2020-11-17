ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Светлана Тихановская и глава МИД Швеции обсудили пути выхода Беларуси из кризиса

17.11.2020 20:07 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Пути выхода Беларуси из кризиса обсудили Светлана Тихановская и министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Переговоры прошли в рамках начавшегося 17 ноября двухдневного визита экс-кандидата в президенты Беларуси в скандинавскую страну.

Светлана Тихановская и глава МИД Швеции обсудили пути выхода Беларуси из кризиса
Светлана Тихановская и Анн Линде. Фото: Твиттер Анн Линде.

«Спасибо Тихановской за хорошую дискуссию о белорусском кризисе. Я восхищаюсь решительностью белорусского народа в его стремлении к демократическим переменам. Несмотря на жестокие репрессии, протесты остались мирными. Швеция и Евросоюз и далее будут на стороне белорусского народа», — написала глава шведской дипломатии на своей странице в «Твиттере». Она также выразила уверенность, что перемены в Беларуси необратимы.

Перед встречей с Тихановской Линде сообщила, что ждет ее с нетерпением, чтобы обсудить, как Швеция и ЕС могут наилучшим образом способствовать долгосрочному мирному урегулированию продолжающегося кризиса. «Жестокость в отношении протестующих необходимо прекратить, фундаментальные права и свободы белорусского народа нужно уважать», — подчеркнула глава МИД Швеции.

В программе визита Тихановской, как сообщила ее пресс-служба, также встречи с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, депутатами шведского парламента, бывшим главой правительства страны Карлом Бильдтом, представителями местных НГО и белорусской диаспоры. Тихановская «обсудит расширение индивидуальных и экономических санкций против Лукашенко и его окружения, программы поддержки гражданских инициатив в Беларуси, а также план поддержки гражданского общества Беларуси в транзитный период (до новых выборов)». «В связи с убийством Романа Бондаренко Светлана Тихановская планирует обратиться к Швеции за помощью в международном расследовании и наказании виновных в рамках универсальной юрисдикции», — отмечается в релизе.

Сегодня официальный Минск заявил о введении ответных санкций против ЕС и Канады. Среди них — прекращение диалога с ЕС по правам человека.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пути выхода Беларуси из кризиса обсудили Светлана Тихановская и министр иностранных дел Швеции Анн Линде. Переговоры прошли в рамках начавшегося 17 ноября...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сверхдлинные автобусы-«гармошки» Mercedes-Benz CapaCity L будут работать в Швеции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.11.2020
Mir24.TV Belarus
17.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика