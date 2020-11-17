Власти придумали, как наказать «неудобных» чиновников (в том числе послов)

Источник материала: Tut.by

В Беларуси внесли изменения по ежемесячному денежному содержанию некоторых госслужащих. Власти расширили список причин, по которым могут лишать этих выплат. Сделать это можно по решению президента. Новшества касаются в том числе дипломатов и некоторых чиновников, которые по тем или иным причинам лишатся, к примеру, классного чина, дипломатического ранга или воинского звания. Изменения предусмотрены указом № 414, который подписал Александр Лукашенко.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Ежемесячное денежное содержание назначают тем, кто достигает общеустановленного пенсионного возраста. Оно может достигать до 75% от зарплаты.

Эти выплаты не выплачивают, к примеру, тем, кто совершил во время госслужбы тяжкое или особо тяжкое преступление против интересов службы (либо тяжкое или особо тяжкое

преступление, сопряженное с использованием должностным лицом своих служебных

полномочий), а также тем, кого уволили по дискредитирующим обстоятельствам.

Нынешним указом добавили еще две позиции, кому может быть отказано в назначении и (или) выплате этого денежного содержания:

лишенным классного чина, квалификационного класса, дипломатического ранга, персонального звания, воинского (специального) звания;

лицам, в отношении которых президентом принято решение о лишении права на получение ежемесячного денежного содержания.

Документ вступает в силу с 18 ноября.

Уточним, что классные чины, дипломатические ранги, персональные звания, воинские звания в Беларуси присваиваются президентом. К примеру, в июне этого года Александр Лукашенко нескольким полковникам присвоил воинские звания генерал-майора, а также персональное звание государственного советника таможенной службы представителю Гомельской таможни. Нынешний указ также позволяет Александру Лукашенко принимать решение о лишении подобных рангов.

Напомним, некоторые послы (в том числе и бывшие), которые так или иначе осудили насилие со стороны силовиков либо критически высказались о ситуации с президентскими выборами, лишились дипломатических рангов. В их числе, к примеру, Павел Латушко, Игорь Лещеня, Василий Маркович.

Павел Латушко, напомним, был послом во Франции с 2012 по 2019 год. Затем возглавлял Купаловский театр, был уволен после того, как осудил жестокость силовиков и призвал дать их действиям правовую оценку. После того как Латушко вошел в Координационный совет, Александр Лукашенко заявил , что экс-директор Купаловского «перешел красную линию» и «ответит по закону».

Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня также выступил в поддержку граждан, которые вышли на мирные протесты после выборов президента, и призвал власти провести расследования всех случаев пыток и избиения демонстрантов. После этого он подал заявление об отставке. В конце августа Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Лещени от должности.

Василия Марковича освободили от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла в Латвийской Республике и лишили его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».