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Власти придумали, как наказать «неудобных» чиновников (в том числе послов)
Источник материала: Tut.by
В Беларуси внесли изменения по ежемесячному денежному содержанию некоторых госслужащих. Власти расширили список причин, по которым могут лишать этих выплат. Сделать это можно по решению президента. Новшества касаются в том числе дипломатов и некоторых чиновников, которые по тем или иным причинам лишатся, к примеру, классного чина, дипломатического ранга или воинского звания. Изменения предусмотрены
Ежемесячное денежное содержание назначают тем, кто достигает общеустановленного пенсионного возраста. Оно может достигать до 75% от зарплаты.
Эти выплаты не выплачивают, к примеру, тем, кто совершил во время госслужбы тяжкое или особо тяжкое преступление против интересов службы (либо тяжкое или особо тяжкое
Нынешним указом добавили еще две позиции, кому может быть отказано в назначении и (или) выплате этого денежного содержания:
Документ вступает в силу с 18 ноября.
Уточним, что классные чины, дипломатические ранги, персональные звания, воинские звания в Беларуси присваиваются президентом. К примеру, в июне этого года Александр Лукашенко нескольким полковникам
Напомним, некоторые послы (в том числе и бывшие), которые так или иначе
Павел Латушко, напомним, был послом во Франции с 2012 по 2019 год. Затем возглавлял Купаловский театр,
Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня также
Василия Марковича
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В Беларуси внесли изменения по ежемесячному денежному содержанию некоторых госслужащих. Власти расширили список причин, по которым могут лишать этих выплат.
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