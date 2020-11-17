Лукашенко приказал снести все стихийные мемориалы по погибшим

Источник материала: Ежедневник

Лукашенко отдал распоряжение снести в Минске и регионах все стихийные мемориалы по погибшим людям. По его мнению, это не силовики, которые ногами раскидывали лампадки и иконы, издеваются над святынями, а протестующие.

На прошедшем в Минске совещании Лукашенко сначала процитировал слова представителей католической и православных церквей, которые жестко осудили поведение силовиков, ногами разбрасывающих цветы, лампадки и иконы.

"Поведение силовиков показывает рост страха и боязни государственной власти в отношении белорусского народа". Это один из священников пишет. Второй вторит ему: "Не пойму, зачем это глумление над портретами погибших, над цветами в их память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированным мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог? В чем смысл?" - зачитал Лукашенко и тут же пояснил, что все эти лампадки, иконы и цветы по погибшим – «это замыслы оттуда - из Польши, Литвы и Америки. А, может быть, еще из других».

По мнению Лукашенко, после неудавшегося блицкрига, протестная деятельность стала перетекать в дворовые территории.

«Они видят, что на улицах ничего не получается, протестные акции начали уходить. Что делать? Озаботились же в Польше, Литве, Украине в этих центрах, что дальше делать, ведь может затухнуть вообще, а надо ж продержаться хотя бы до теплых дней. Как будто теплые дни их поднимут. Они, не получив улицу, пошли во дворы. Завтра они придут в ваши квартиры. Во дворах у них тоже ничего не получится», - заявил Лукашенко. Тут не хватило только добавить, что Романа Бондаренко сами протестующие как раз для этого и убили.

Правда, Лукашенко пошел даже дальше и полном серьезе заявил, что мемориалы специально создаются, чтобы стать местом начала гражданской войны.

Особо Александр Лукашенко отметил, что это не силовики издеваются над иконами, лампадками и цветами, а сами протестующие, используя их в неположенном месте.

«Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы туда, где они должны быть - на кладбище», - сказал Лукашенко, хотя интернет полон видео, на котором видно, как силовики и коммунальщики «аккуратно» ногами разбрасывают лампадки и цветы. Именно это и вызвало возмущение представителей католической и православных церквей, которые увидели сатанизм именно в действиях властей, а не протестующих, которые просто почтили память погибших. Вот один из примеров.

Впрочем, как уже не раз отмечалось наблюдателями, Лукашенко и все его силовые защитники сегодня живут в некой параллельной реальности, поэтому постоянно выдают черное за белое, а белое за черное.

В конце совещания Александр Лукашенко дал жесткое поручение навести на этой неделе в Минске порядок. Не в первый раз дал и, надо полагать, не вы последний.