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Тихановская рассказала Невзорову, почему протестующие белорусы удерживаются от насилия
Источник материала: Партизан
Экс-кандидат в президенты и российский публицист пообщались по видеосвязи.
В начале интервью Александр Невзоров поклонился Светлане Тихановской в знак уважения.
Затем он высказал ей удивление, почему революция в Беларуси еще не совершилась, почему протестующие ведут себя так мирно.
– Белорусы не должны ассоциироваться с насилием. Те, кто чинит насилие сейчас, просто недостойны быть частью белорусского общества, – ответила Светлана Тихановская. – Да, белорусы терпеливые, как считалось многие годы. Но сейчас мы видим, что белорусы показали свое истинное я, что они готовы только к мирной борьбе. Насилия нет в нас как в людях, в нас даже зачатков насилия нет. В истинных белорусах, я имею в виду.
Есть отдельные люди, они радикально настроенные, и у многих мирных граждан заканчивается терпение. И становится сложнее удерживать таких людей. Потому что репрессии коснулись каждой семьи, многие уже на грани. Но власть ждет радикализации протестов, чтобы у них было оправдание их жестокости.
Тихановская добавила, что «каждый белорус сам себя удерживает», чему помогает чувство самодостоинства.
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Экс-кандидат в президенты и российский публицист пообщались по видеосвязи.
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