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Выражавший уверенность в выигрыше Додона Лукашенко поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдове

17.11.2020 20:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы.

Выражавший уверенность в выигрыше Додона Лукашенко поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдове
Майя Санду. Фото: iines.org.

«За продолжительный период взаимодействия Минску и Кишиневу удалось накопить значительный опыт в различных сферах. Надеюсь, что он будет востребован для дальнейшего развития наших стран, — цитирует поздравление пресс-служба Лукашенко. — Беларусь всегда была и остается ответственным партнером. Рассчитываю, что при вашем содействии нам удастся обогатить двусторонние отношения новыми созидательными инициативами на благо белорусского и молдавского народов».

15 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов. 48-летняя Майя Санду от правоцентристской демократической партии «Действие и солидарность» получила 57,7% голосов, 45-летний действующий президент социалист Игорь Додон — 42,2%.

13 ноября на встрече с узким кругом белорусских (провластных) и иностранных журналистов Лукашенко выразил уверенность в победе Додона. «Не потому, что он мой друг. Потому, что народ Молдовы — очень прагматичные люди. Знаете, они, в отличие от белорусов, и пуганые, и они уже прошли такие беды, горе… Еще не выпутались из этого, они уже знают цену всем обещаниям. И мне кажется, если Додон победит на этих выборах, то для Молдовы это будет прорыв», — сказал Лукашенко. Далее он призвал через молдавского корреспондента: «Не ломайте страну. Вы на правильном пути. Ваша жизнь и судьба такая, у народа, что вы не можете отказаться, как вы сказали, от этого восточного вектора, геополитического выбора, поскольку в основе лежит экономика. Но вы зажатыми оказались между Западом и прозападной Украиной. Что вам делать? Вам надо выстраивать отношения и с румынами, и с Европейским союзом, и с американцами. Но не рвите отношения с нами. Мы долго жили вместе, на одном языке, слава богу, разговариваем, и мы очень многое можем сделать вместе. Главное — не переверните страну».

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы.
 
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