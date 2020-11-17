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В Плещеницах трактор развалился после столкновения с фурой: один человек погиб, один в больнице
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла днем 17 ноября в Логойском районе, сообщает телеграм-канал
По словам очевидцев, на выезде из городского поселка Плещеницы столкнулись фура и трактор. Последний от удара вылетел за пределы дороги и развалился.
Сообщается, что в тракторе находились два человека. Одного с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Второму медики проводили реанимационные мероприятия на месте, но, к сожалению, спасти его не смогли.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Происшествие случилось днем 17 ноября на выезде из городского поселка.
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