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Марголин: В Новой Боровой мы наблюдаем полную импотенцию власти

17.11.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Версию о мести свободолюбивым жителям микрорайона также нельзя исключать, заявил «Белорусскому партизану» экономист и член политсовета ОГП Лев Марголин.

Марголин: В Новой Боровой мы наблюдаем полную импотенцию власти
– В минском районе Новая Боровая третьи сутки нет воды, закрылась школа и детcкие сады, сегодня на некоторое время отключилось еще и отопление. Лукашенко поручил Кочановой и Барсукову решить вопрос с водой. Что, на ваш взгляд, мы наблюдаем в Новой Боровой?

– Первое, что приходит на ум: мы наблюдаем полную импотенцию существующей власти в решении тех вопросов, которыми она должна заниматься. 
Если разгонять людей, обрезать бело-красно-белые ленточки и снимать флаги они уже научились, то решать вопросы коммунального хозяйства они как раньше не умели, так и сейчас. Даже хуже стало, поскольку власть отвлекается на несвойственные ей дела. 

– В этой связи вспоминается июнь, когда 800 тысяч минчан остались без нормальной воды. А сегодня Лукашенко вновь отказался решать проблему с дорожным налогом.

– Обращает на себя внимание тот факт, чтобы проблемы возникли в Новой Боровой, а ведь это совсем новый район. Проблемы с водой и теплом должны были случиться там в последнюю очередь.

Поэтому остается актуальной и конспирологическая версия: не является ли это местью со стороны власти слишком свободолюбивым жителям микрорайона? 


– А если это месть – разве она рациональна? Неужели она может заставить жителей отказаться от протестной активности?

– Это такие сложные материи, в которые власть не вдается и которыми не озадачивается. Когда арестовывают врачей, они же не думают, кто будет лечить людей, как это скажется на пациентах, которые обратились за помощью.
Хотя из-за подобных шагов люди еще больше озлобляются, но власть такие сложные материи не интересуют. Мысль у них такая: ах, они такие-сякие, так мы сейчас им покажем.

– Если в Новой Боровой еще есть колеблющиеся, на кого они обозлятся: на активных соседей или на власть?

– Думаю, что по любому на власть. Все-таки конспирологическая теория приходит на ум во вторую очередь. В первую очередь думается об импотенции власти по решению тех задач, на которые народ платит деньги в бюджет из своих карманов.  
 
 
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Версию о мести свободолюбивым жителям микрорайона также нельзя исключать, заявил «Белорусскому партизану» экономист и член политсовета ОГП Лев Марголин.
 
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