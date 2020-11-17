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Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать со странами, соблюдающими принципы взаимоуважения
17.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готова сотрудничать со странами, которые соблюдают принципы взаимоуважения, искренности и порядочности. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время совещания по вопросам внешней политики, передает телеканал «МИР 24».
При этом президент подчеркнул, что западные партнеры и соседи оказались не готовы работать в таких условиях. Беларусь долго и поступательно выстраивала взаимовыгодные отношения с Польшей и странами Балтии. Однако сейчас диалог сводится к упрекам и ультиматумам.
При этом Александр Лукашенко сказал, что Беларусь в непростое для страны время получила ощутимую помощь от своих традиционных союзников – России и Китая.
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Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время совещания по вопросам внешней политики.
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