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Лукашенко: Беларусь готова сотрудничать со странами, соблюдающими принципы взаимоуважения

17.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готова сотрудничать со странами, которые соблюдают принципы взаимоуважения, искренности и порядочности. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время совещания по вопросам внешней политики, передает телеканал «МИР 24».

При этом президент подчеркнул, что западные партнеры и соседи оказались не готовы работать в таких условиях. Беларусь долго и поступательно выстраивала взаимовыгодные отношения с Польшей и странами Балтии. Однако сейчас диалог сводится к упрекам и ультиматумам.

«К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого. Против нас снова введены санкции. Поэтому прошу доложить, какие шаги предприняла в ответ белорусская сторона и какие дальнейшие планы в отношении Польши и Прибалтики. Как мы планируем задействовать потенциал международных организаций для защиты своих интересов? Ведь эти структуры призваны защитить мир и безопасность, а не быть ареной противостояния государств», – заявил Лукашенко.

При этом Александр Лукашенко сказал, что Беларусь в непростое для страны время получила ощутимую помощь от своих традиционных союзников – России и Китая.



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Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время совещания по вопросам внешней политики.
 
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