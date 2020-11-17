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Более 18 тысяч человек собрались в чате, чтобы помочь «Новой Боровой». Водофакт

17.11.2020 21:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Новая Боровая» продолжает жить без воды. Биотуалеты организовала власть и «А-100 Комфорт». Вечером в квартале стоит цистерна с водой и много-много бутылей, которые привезли люди со всего города. Вообще, если бы нужно было разобрать все население микрорайона по квартирам — уже через час никого не осталось бы, число участников Telegram-канала «Новая Боровая. Помощь» перевалило за 18 тысяч. Но люди запаслись терпением и остаются на своих позициях.

Тимбилдинг по разным поводам — то, что Беларусь заслужила за последние месяцы. Одни ходят вместе пешком, другие ездят на машинах — главное, что нет равнодушных.

Более 18 тысяч человек собрались в чате, чтобы помочь «Новой Боровой». Водофакт

Более 18 тысяч человек собрались в чате, чтобы помочь «Новой Боровой». Водофакт
Более 18 тысяч человек собрались в чате, чтобы помочь «Новой Боровой». Водофакт
Более 18 тысяч человек собрались в чате, чтобы помочь «Новой Боровой». Водофакт
Более 18 тысяч человек собрались в чате, чтобы помочь «Новой Боровой». Водофакт
Более 18 тысяч человек собрались в чате, чтобы помочь «Новой Боровой». Водофакт
Более 18 тысяч человек собрались в чате, чтобы помочь «Новой Боровой». Водофакт
Более 18 тысяч человек собрались в чате, чтобы помочь «Новой Боровой». Водофакт
Более 18 тысяч человек собрались в чате, чтобы помочь «Новой Боровой». Водофакт
Более 18 тысяч человек собрались в чате, чтобы помочь «Новой Боровой». Водофакт

 
 
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«Новая Боровая» продолжает жить без воды. Биотуалеты организовала власть и «А-100 Комфорт». Вечером в квартале стоит цистерна с водой и много-много бутылей, которые...
 
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