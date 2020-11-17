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Глава хоккейной федерации Дмитрий Басков обратился к белорусам через профильный сайт: обвинения против меня беспочвенны

17.11.2020 21:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На сайте Белорусской федерации хоккея появился текст, подписанный как «Официальное заявление Дмитрия Баскова». Басков не скрывает, что является «неравнодушным гражданином» и принимает активное участие в автопробегах в поддержку Александра Лукашенко. Но в последнее время имя функционера часто упоминалось в контексте смерти Романа Бондаренко.

Избегая общения со СМИ по поводу своего участия или неучастия в зачистке дворов, Дмитрий Басков выбрал форму обращения через сайт федерации (хотя к хоккею в данном случае совсем нет вопросов).

«Я, Дмитрий Басков, тренер, функционер, сын, муж, отец, в конце концов, просто гражданин своей страны, сегодня хочу обратиться ко всем белорусам и ответить на многочисленные запросы СМИ, поступившие мне в последние дни.

Каждому из нас уже не первый месяц больно смотреть на то, как раскачивают нашу страну. Как пытаются разрушить то, что создавалось десятилетиями. И особенно на то, как стравливают между собой людей, провоцируют конфликты и ненависть.

Уже очень много лет моя гражданская позиция остается неизменной, я никогда ее не скрывал и не буду скрывать. И то, что она расходится с позицией многих „независимых“ журналистов и протестно настроенной части общества, уверен, лежит сейчас в основе так быстро выдвинутых в отношении меня беспочвенных обвинений. Я это подчеркиваю: обвинений в том, к чему я не имею никакого отношения, поводом для которых послужила исключительно отличная от чьих-то взглядов моя личная гражданская позиция.

Более того, именно эти люди прямо сейчас пытаются увидеть меня там, где меня не было и нет, даже в каких-то аэропортах, самолетах или сразу нескольких городах и странах одновременно. Беларусь — моя Родина, это прекрасная страна, в которой я родился и всегда буду жить.

А тем, кто сегодня открыто призывает угрожать моим детям и жене, я могу задать только один вопрос: вы и есть те самые „невероятные“ и „мирные“ белорусы?? Своими действиями вы только укрепляете твердость моих убеждений!»

 
 
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На сайте Белорусской федерации хоккея появился текст, подписанный как «Официальное заявление Дмитрия Баскова». Басков не скрывает, что является «неравнодушным...
 
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