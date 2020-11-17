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У независимой журналистки Щиряковой на белорусской границе изъят ноутбук

17.11.2020 21:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

У гомельской независимой журналистки Ларисы Щиряковой в пункте пропуска «Новая Гута» на украинско-белорусской границе провели досмотр вещей и изъяли ноутбук. Журналистка возвращалась с отдыха.

У независимой журналистки Щиряковой на белорусской границе изъят ноутбук
Лариса Щирякова. Фото: spring96.org.

Экспертиза продлится двадцать дней. «Хотят порыться в моем ноутбуке. Может, компромат найти. Таможенник мне объяснил, что существуют некие индикаторы, но я не обязана знать наизусть Таможенный кодекс. Разве у всех граждан на границе изымают ноутбуки? Идет охота на независимых журналистов в Беларуси, сопряженная с психологическим давлением», — заявила БелаПАН Щирякова.

За время президентской избирательной кампании и во время активных гражданских протестов журналистку неоднократно задерживала милиция. Ее обвиняли либо в участии в протестных акциях и штрафовали, либо в незаконном изготовлении продукции СМИ (сотрудничество с телеканалом «Белсат», которому белорусский МИД отказывает в аккредитации).

 
 
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У гомельской независимой журналистки Ларисы Щиряковой в пункте пропуска «Новая Гута» на украинско-белорусской границе провели досмотр вещей и изъяли ноутбук....
 
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