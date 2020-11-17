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На свободу вышел актёр Александр Жданович — "Маляваныч"

17.11.2020 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После 9 суток ареста вышел на свободу актер минского театра имени Горького Александр Жданович, известный большинству как Маляваныч из телепередачи "Калыханка". Свой арест он отбывал в ИВС в Жодино.



Артиста задержали 8 ноября во время марша на проспекте Победителей. Жданович заступился за женщину, после чего его и задержали, передает "Еврорадио".

На суде он узнал, что в протоколе записано, будто он ходил и выкрикивал лозунги. Жданович не согласился с обвинениями и получил 9 суток. 

"Потом в камере было 13 человек, дали вату (матрасы). Это была прекрасная компания, замечательные мужики. У меня такое ощущение, что существуют две Беларуси: те, кто за пределами камеры, и те, кто внутри. Внутри была абсолютная гармония. Разные люди: от директора ИТ-компании до хозяина СТО, все единодушны в видении ситуации. Я им читал "Евгения Онегина" возле параши, О. Генри. Это всё хорошо заходило", — передаёт "Радио Свобода" слова актёра.

Спальных мест в камере на всех не хватало, поэтому спать приходилось и на столе. Александр говорит, что увидел "тупое хамство" некоторых сотрудников ИВС. На прогулки в течение девяти суток не выводили.

На воле Ждановича встречали сын, двоюродная сестра и племянница. "И когда меня у ИВС встретила большая группа актёров из нашего театра, это было очень приятно. На сутках нет никакого источника информации, неизвестно, что происходит. Сейчас меня ждёт много новостей", — добавляет артист.
 
Теги: Новости
 
 
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После 9 суток ареста вышел на свободу актер минского театра имени Горького Александр Жданович, известный большинству как Маляваныч из телепередачи "Калыханка"....
 
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