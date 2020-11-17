Кладбище демократии. Белорусские власти воюют с Европой и своими же гражданами

Беларусь «сегодня практически стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны». Так заявил Александр Лукашенко 17 ноября на совещании по вопросам внешней политики. Также он обвинил своих внутренних политических противников в намерении «устроить гражданскую войну». В общем, кругом враги , жаждущие раскрошить хрустальный сосуд.

Диктаторские режимы не могут жить без образа врага. Потому что суровой борьбой с врагом, внутренним и внешним, правящая верхушка оправдывает свой фирменный стиль: зажим прав и свобод, правовой беспредел, насилие. Сейчас, когда Лукашенко пытается подавить протесты , мифология на тему кровожадных врагов особенно востребована большими шишками и их флюгерной пропагандой.





Весь мир ополчился на синеокую Беларусь

Для удобства же власти трактуют внутренних и внешних врагов как звенья одной цепи. Лукашенко сегодня так пояснял истоки протестов: «Это замыслы оттуда — из Польши, Литвы и Америки. А, может быть, еще из других [стран]. Эти интриги передаются через наших беглых, не буду тоже называть эти фамилии».

Ну, беглые подались в бега не от хорошей жизни. Иначе бы куковали там же, где Сергей Тихановский, Виктор Бабарико и прочие политзаключенные .

А вообще верхушка режима вынуждена поддерживать эту мифологию, конспирологические версии про забугорных кукловодов, чтобы избегать признания истинных причин внутриполитического кризиса. Они в том, что минувшие президентские выборы прошли в обстановке насилия, попрания демократии и, по убеждению многих белорусов, были сфальсифицированы. Именно это вызвало взрыв протестов, а совсем уж средневековые зверства силовиков 9–12 августа, сразу после выборов, подлили масла в огонь.

Но поскольку эта правда страшно неудобна для руководства режима, то приходиться травить байки, что весь мир во главе с могущественной Америкой вдруг ополчился на синеокую Беларусь. С чего бы это?

Да, и как-то концы с концами не вяжутся. Недавно Лукашенко сам уверял, что ни прежний, ни новый президент США «на карте не покажет нашу страну. Американцы, вы же знаете, погружены в свои проблемы».

Полякам, литовцам, украинцам враждовать с Беларусью тоже нет никакой нужды — на кой ляд лишняя головная боль? Нападать на Беларусь, союзницу ядерной России — таких сумасшедших в истеблишменте стран ЕС и НАТО явно нет.

Евросоюз вынужден осуждать бесчинства белорусских властей и вводить кое-какие санкции прежде всего потому, что noblesse oblige: положено показывать, что европейские ценности — не пустой звук.

«Наш ответ Чемберлену»

19 ноября министры иностранных дел ЕС будут обсуждать новый, третий пакет санкций против официального Минска. Глава белорусской дипломатии Владимир Макей предполагает, что вероятны и экономические санкции.

К такого рода мерам призывает Европу главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская. В частности, она предлагает ввести ограничительные меры против приближенных к власти бизнесменов, государственных предприятий, которые увольняют бастующих работников.

Макей же сегодня пообещал , что реакция Минска на новые санкции «будет действительно адекватной и очень чувствительной для наших европейских партнеров».

Отметим, что белорусская сторона уже расширила свой черный список (это реакция на предыдущий пакет санкций ЕС и Канады). МИД в своем заявлении ехидно рекомендует «высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок». Можно подумать, что те так и рвутся в страну, нынешнего правителя которой Брюссель объявил нелегитимным. И который не снимает трубку, когда звонит Ангела Меркель.

Далее, Минск, судя по словам Макея, приостанавливает работу координационной группы Беларусь — ЕС, диалог с ЕС по правам человека, понижает до экспертного уровень участия страны в «Восточном партнерстве».

Ну и кому от этого станет хуже? Координационная группа, например, обсуждала среди прочего, как выйти на соглашение о приоритетах партнерства, облегчить доступ белорусской продукции на европейский рынок, какую финансовую помощь может оказать Евросоюз. Нетрудно сделать вывод, какой из сторон это нужно больше.

«Восточное партнерство» — инициатива, которая и так давно в концептуальном кризисе. Беларусь в ней оказалась двоечницей, на которую Брюссель махнул рукой. Минск изначально не присутствовал в парламентском измерении ВП, поскольку Европа не считает белорусскую Палату представителей демократически избранной.

Тем не менее, по линии ВП Беларусь получала какие-то деньги, в частности на инфраструктурные проекты. Сейчас и этого не будет.

Снова по принципу «назло маме уши отморожу»

В общем, «наш ответ Чемберлену», как и прежде, строится в основном по принципу «назло маме уши отморожу». Брюссель как-то уж переживет гордый отказ Минска от прежних форматов контактов. А вот по интересам белорусской стороны это наверняка ударит. На имидж Минску теперь, может, и плевать, но здесь речь идет и о сужении финансово-экономических возможностей на западном направлении.

Воевать же с ЕС на экономическом фронте и вовсе глупо. Это Беларусь критически зависит от экспорта в Европу, а не наоборот. Лукашенко пригрозил было Литве переброской транзита нефтепродуктов с Клайпеды на российскую Усть-Лугу, но теперь и этот вопрос как-то заглох. Не исключено, что, подсчитав вероятные убытки, минские стратеги прослезились.

Диалог же с ЕС по правам человека теперь и впрямь, пожалуй, не имеет смысла. Он и раньше шел ни шатко ни валко, но белорусские чиновники хотя бы пытались что-то изобразить. Сейчас режим отбросил все условности и фактически ведет войну против значительной части собственных граждан.

Какие тут права человека, когда безоружным людям ломают руки, ноги, ребра, когда их сажают в тюрьму только за то, что те добиваются освобождения политзаключенных и честных выборов?

Впрочем, белорусские власти только хотят показаться крутыми на западном фронте, а де-факто машут кулаками после драки. Сегодня официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил , что Евросоюз еще раньше заморозил и понизил уровень всех видов диалога с официальным Минском — в качестве ответа на неприемлемые и постыдные действия белорусских властей.

Столицу хотят зачистить от «крамольной» символики

На сегодняшнем совещании Лукашенко затронул и внутренние темы. Он заявил, что не позволит превратить Минск в кладбище, имея в виду мемориалы погибшим в дни протестов.

Такой стихийный мемориал возник сначала у метро «Пушкинская», где застрелили Александра Тарайковского, а на днях — на «площади Перемен», где был схвачен в собственном дворе и потом умер от страшных увечий Роман Бондаренко.

Силовики яростно зачищают эти места. Лукашенко отметил: «Кладбища и мемориалы — это психологическое воздействие на население. Люди это видят: “Ах — ох, кладбища!” и так далее».

Он по-своему прав: эти символы памяти усиливают гнев против режима, творящего бесчинства. Но от того, что цветы и лампадки приберут, память и гнев никуда не денутся. Напротив, власти лишь сильнее настроят людей против себя.

Тем не менее, Лукашенко заявил , что «на этой неделе порядок должен быть наведен в Минске». Городским властям, судя по всему, поручено провести тотальную зачистку столицы от раздражающей высокое начальство символики.

Церковники тоже попали под раздачу

Также Лукашенко процитировал высказывания представителей католической (епископ Юрий Кособуцкий) и православной (пресс-секретарь БПЦ протоиерей Сергий Лепин) церквей с осуждением действий силовиков на «площади Перемен». Как видим, даже крамолу из фейсбука вождю исправно кладут на стол.

Лукашенко отдал распоряжение, чтобы правоохранительные органы дали оценку этим постам священнослужителей в соцсети: «Хватит терпеть это издевательство!»

Таким образом, гайки закручиваются и по церковной линии. После выборов 9 августа был сменен глава БПЦ, а главу белорусских католиков архиепископа Тадеуша Кондрусевича просто не пустили в страну. Но вождь хочет добиться полной покорности, абсолютной безропотности служителей церкви.

Однако те отражают настроения паствы, считают своим нравственным долгом не молчать по поводу несправедливости. И этот нажим на видных представителей основных конфессий тоже будет создавать линии напряжения в обществе.

Кто превратил страну в политическое кладбище?

Вождь и высокие чины уже не первую неделю говорят на языке войны , пытаются выставить политических оппонентов радикалами, боевиками, с которыми-де во всем мире не принято церемониться.

Рассуждая о тех, кто создает во дворах символику борьбы («цепляет профашистские ленточки»), Лукашенко заявил, что их «главная цель — если ничего не получается, как они пишут, мирно, значит, надо устроить гражданскую войну».

Заметим, что в самой бчб-символике нет ничего противозаконного. Это признал даже генпрокурор Андрей Швед, встречаясь со студентами БГУИР: «Законом она не запрещена». Правда, тут же добавил: «Но сегодня соотносится с протестными действиями, а при определенных условиях сопряжена с противоправными действиями…»

На практике власти преследуют носителей и защитников бчб-символики сугубо за политические взгляды, за желание добиться элементарного — чтобы власть в стране честно избиралась.

Популярность нынешней власти упала ниже плинтуса, и ее верхушка не видит иного способа удержаться, кроме как давить всех недовольных. Это нынешняя власть превратила страну в кладбище — кладбище демократии и прав человека.