Скромница, которая экономит на нарядах, и любимица ЛГБТ-сообщества. Стиль нового президента Молдовы

Источник материала: Tut.by

Президентом еще одной европейской страны стала женщина. Майя Санду — магистр с дипломом Гарварда, карьеристка, поставившая работу выше семьи и ничуть не пожалевшая об этом. Самое интересное о первом лице Молдовы и ее стиле — в этом материале.



Екатерина Гордеева Специалист по стратегическому имиджу

Карьера

Майя Санду родилась в деревушке Рисипень Фалешсткого района в семье директора свинокомплекса и учительницы. Закончив Университет экономических знаний в 1994 году начинает активно строить карьеру: работает в министерстве экономики, а с 1998 года по 2005 занимает должность экономиста в молдавском представительстве Всемирного банка. Позже переезжает в США, где за год получает степень магистра в Гарвардской школе управления им. Кеннеди. С 2009 по 2012 живет в Вашингтоне и становится одной из советниц исполнительного директора Всемирного банка.

В 2012 возвращается в Молдову и начинает строить политическую карьеру — в частности, с 2012 по 2015 год занимает пост министра просвещения.

Санду по праву считают прозападным политиком. Она активно выступает за сближение республики с ЕС и яро поддерживает идею объединения Молдовы и Румынии. Так в 2015 году Майя объявила о создании партии «Сделай шаг с Майей Санду», которая позже была переименована в «Действие и солидарность». Основной программой партии стало лоббирование идей евроинтеграции и укоренения рыночной экономики. От этой партии Санду баллотировалась на пост президента в 2016 году, когда проиграла выборы пророссийскому политику и социалисту Игорю Додону.

В ходе долгой кулуарной борьбы в 2019 году оппозиционерка Санду на полгода становится премьер-министром Молдовы. Ее назначение оказалось возможным в результате договоренностей России, США и Евросоюза и стало внутри- и внешнеполитическим компромиссом.

Стоит отметить натянутые отношения между Санду и бывшим президентом Додоном. Санду называла его лживым политиком, пришедшим к власти благодаря деньгам беглого олигарха Плахотнюка. Так же Майя неоднократно настаивала на том, что Додон занимается незаконной предпринимательской деятельностью, например, контрабандой сигарет из Приднестровья.

Додон тоже не остается в стороне: он называет обвинения ложными и уже пообещал оспорить итоги голосования в суде. В ходе разбирательств его команда планирует давить на якобы зафиксированное «беспрецедентное количество нарушений» к которым относится «подвоз и покупка избирателей» среди диаспор в странах Евросоюза и вмешательство Запада в дела страны.

Личная жизнь

Приватная жизнь Санду по больше части остается в тени: о своем личном президент говорит неохотно, и это понятно. Ведь ее частная жизнь разительно отличается от жизни среднестатистической молдаванки. Майе сейчас 48 лет, она не замужем и у нее нет детей.

В ходе политического противостояния факт отсутствия семьи не раз ставили в укор женщине-политику. Однако, по словам президента, она не жалеет, что посвятила себя карьере, а не попыткам построить семейное счастье. Отвечая на вопросы журналистов, Санду сказала: «У меня большая семья. Мой отец родился в семье, где было семеро детей, а в семье матери было шестеро детей, мои дяди и тети имеют по двое-трое детей. У меня много двоюродных братьев, и мы часто общаемся. У нас дружная семья. У моих двоюродных братьев и сестер есть дети, поэтому у меня достаточно общения с маленькими детьми, которые наполняют энергией».

И всё же, как сообщало сиздание Point.md., в декабре 2019 года в разговоре с блогером Дирином Гальбеном, Санду поделилась мыслями об усыновлении. «Я задумывалась об этом и даже узнавала, как проходит процедура. До сих пор не отказалась от этой идеи. К сожалению, насколько я поняла, есть целый ряд недостатков и коррупция во всем этом процессе. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу разобраться и с этим», — призналась она.

Поддержка ЛГБТ-сообщества

Еще недавно в СМИ регулярно мелькали предположения о гомосексуальности Санду. Причиной стала поддержка ее кандидатуры на выборах 2016 года исполнительным директором организации «Гендер-Док-М» Анжеликой Фроловой — активной участницей ЛГБТК-сообщества Молдовы.

Тогда Фролова описала Санду как «политика, достойного доверия ЛГБТК-людей». «Это наш единственный шанс на свободу», — заявила тогда она.

Санду тогда пришлось опровергать распространившиеся слухи. Так, во время теледебатов, она сказала, что ей нравятся «мужчины достойные и способные держать свое слово».

При этом сама Майя не перестала поддерживать ЛГБТК-сообщество: 8 марта 2018 года она приняла участие в женском марше, организованном «Гендер-Док-М» и «Платформой за гендерное равенство», о чём позже рассказала в соцсетях.

Стиль

Санду — скромный человек, который не любит излишества. В интервью Гордону она рассказала, что после победы планирует остаться жить в своей двухкомнатной квартире площадью 74 кв.м, чтобы не тратить деньги государства. Президент водит автомобиль — Toyota Rav 4 2007 года выпуска.

В одежде она так же непритязательна и, вероятно, не пользуется услугами стилистов. Ведь, несмотря на грамотную артикуляцию и ораторский талант, визуальный образ президента Молдовы далек от идеального для президента.

Из-за простоты комплектов, Санду часто напоминает «прилежную ученицу», нежели влиятельного политика:

«Больное место» в образе главы Молдовы — укладка. Часто слишком графичная и чересчур пышная, она похожа на парик и визуально портит пропорции: делает голову большой, а плечи узкими.

Нужно отметить, что в гардеробе Майи Санду есть и удачные комплекты. Политику идут сочные, натуральные цвета и строгие линии:

Президент рационально относится к шопингу и надевает многие вещи несколько раз. Например, вот так смотрится платье с последнего фото, если снять жакет:

Майе Санду еще предстоит проявить себя как грамотного политика, но тенденция вдохновляет — женщин на первых постах становится всё больше.