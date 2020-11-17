Журналистка и правозащитница Костылянченко получила еще 15 суток ареста

Журналистка и правозащитница Марина Костылянченко получила еще 15 суток ареста. Всего в СИЗО она проведет месяц, сообщает spring96.org .



Марина Костылянченко. Фото: spring96.org.

Суд состоялся 17 ноября в следственном изоляторе № 6 в Барановичах (Брестская область), где сейчас также содержатся административно осужденные. Судья Николай Кмита арестовал журналистку по ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированном шествии 25 октября на Партизанском проспекте в Минске.

Костылянченко должна была выйти на свободу 14 ноября после 15-суточного ареста. Наказание журналистке и задержанным вместе с ней 30 октября в столичном кафе пяти гражданам было вынесено на основании протоколов, составленных по ст. 23.34 (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и ст. 23.4 (неповиновение законным требованиям сотрудника милиции) КоАП. Пришедшим к СИЗО встречать ее и остальных было объявлено, что их близкие снова задержаны в рамках административного процесса. Якобы за полчаса до освобождения получены рапорты из ГУБОПиК о том, что 25 октября эти люди участвовали в несанкционированном шествии в Минске, поэтому будут составляться протоколы.

Трое из пяти человек, как и Костылянченко, арестованы на 15 суток (Владислав Мощук, Владимир Ларионов и Александр Синковец), два — на 10 (Мария Шаблинская и Наталья Синковец). Мощук объявил голодовку.

18 ноября в Минском городском суде состоится рассмотрение кассационной жалобы Костылянченко на постановление суда Заводского района столицы от 2 ноября, которым она была арестована на 15 суток.