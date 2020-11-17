В Ленинградской области задержана партия контрабандных белорусских сигарет

Сотрудники пограничного управления ФСБ и Кингисеппской таможни (Ленинградская область) обнаружили в вагонах тайники с сотнями пачек сигарет.









Как сообщает портал rekvizit.info , правоохранителям удалось обнаружить тайники в трех порожних железнодорожных вагонах, которые направлялись из России в Эстонию. Схроны были оборудованы в технологических нишах, а пустоты залиты монтажной пеной.

Всего было найдено 390 пачек сигарет марки «NZ Gold» белорусского производства — все они были изъяты.

Специалистами выясняются все обстоятельства правонарушения.

Фото: sztu.customs.gov.ru.