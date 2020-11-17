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В Ленинградской области задержана партия контрабандных белорусских сигарет
Источник материала: Навiны
Сотрудники пограничного управления ФСБ и Кингисеппской таможни (Ленинградская область) обнаружили в вагонах тайники с сотнями пачек сигарет.
Как сообщает портал
Всего было найдено 390 пачек сигарет марки «NZ Gold» белорусского производства — все они были изъяты.
Специалистами выясняются все обстоятельства правонарушения.
Фото: sztu.customs.gov.ru.
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Сотрудники пограничного управления ФСБ и Кингисеппской таможни (Ленинградская область) обнаружили в вагонах тайники с сотнями пачек сигарет.
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