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В Ленинградской области задержана партия контрабандных белорусских сигарет

18.11.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники пограничного управления ФСБ и Кингисеппской таможни (Ленинградская область) обнаружили в вагонах тайники с сотнями пачек сигарет.

В Ленинградской области задержана партия контрабандных белорусских сигарет

В Ленинградской области задержана партия контрабандных белорусских сигарет

 

Как сообщает портал rekvizit.info, правоохранителям удалось обнаружить тайники в трех порожних железнодорожных вагонах, которые направлялись из России в Эстонию. Схроны были оборудованы в технологических нишах, а пустоты залиты монтажной пеной.

Всего было найдено 390 пачек сигарет марки «NZ Gold» белорусского производства — все они были изъяты.

Специалистами выясняются все обстоятельства правонарушения.  

Фото: sztu.customs.gov.ru.

 

 
 
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Сотрудники пограничного управления ФСБ и Кингисеппской таможни (Ленинградская область) обнаружили в вагонах тайники с сотнями пачек сигарет.
 
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