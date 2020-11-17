Дипломаты ЕС, США, Великобритании и Швейцарии призвали власти РБ прекратить насилие

Источник материала: АФН

Представительство ЕС от имени государств-членов, посольства Великобритании, Швейцарии и США осудили насилие и нарушения прав человека в Беларуси.

«Мы осуждаем расширение применения насилия и нарушения прав человека и гражданских прав в Беларуси после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года. Количество задержаний мирных демонстрантов приближается к 30 000. Число политически мотивированных уголовных дел приближается к 900. Список политических заключенных продолжает расширяться и насчитывает более 100 имен. Нет указаний на то, что власти расследуют тысячи заявлений о жестокости силовых структур, поданных с середины августа, или убийства протестующих, в том числе совсем недавнее убийство Романа Бондаренко», - говорится в заявлении.

Дипломаты констатируют, что «ни одна профессиональная или социальная группа в Беларуси не избежала… жестокости силовых структур и политически мотивированных репрессий».

«Давление на медицинские, академические и медийные сообщества является особенно жестким», - подчеркивается в заявлении

«До сих пор белорусские власти отвечали на наши совместные дипломатические усилия изгнанием и запугиванием наших коллег. Мы предлагаем властям повторно рассмотреть наши неоднократные запросы о доступе к политическим заключенным и пенитенциарным учреждениям, чтобы мы могли проверить продолжающиеся сообщения о неприемлемых условиях содержания в тюрьмах и бесчеловечном обращении с задержанными и заключенными в Беларуси», - настаивают дипломаты.

«…мы призываем белорусские власти немедленно прекратить насилие в отношении собственного народа и освободить всех несправедливо задержанных. Мы настоятельно призываем власти соблюдать и уважать права человека и фундаментальные свободы белорусского народа. Мы продолжим громко и открыто реагировать на продолжающееся ухудшение ситуации с правами человека. Не может быть нормализации отношений с режимом, который жестоко подавляет свой собственный народ», - подчеркивается в заявлении.

Дипломаты выразили готовность «оказывать поддержку и способствовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси с целью устойчивого разрешения нынешнего кризиса, cохраняя суверенитет и независимость Беларуси и способствуя ее безопасному, демократическому и благополучному будущему».