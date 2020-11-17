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Беларусь приостанавливает диалог с ЕС по правам человека

18.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Беларуси публично признались, что не видит смысла в продолжении диалога с ЕС по правам человека.Заявление в эфире зомбоящика озвучил глава МИД РБ Владимир Макей.

"Мы не видим дальше смысла продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека", - сказал Макей.

В целом, это справедливое заявление. Ведь какой смысл диалога, если предмет диалога не существует в Беларуси.

Примечательно, что тригером для возобновления диалога о правах человека в Беларуси может стать отнюдь не правовая уступка со стороны ЕС, а только живой cash в твердой валюте.

«… пока Европейский союз не примет решение об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью», - признал Макей, что права человека никак не обсудить без денег.

 
 
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Власти Беларуси публично признались, что не видит смысла в продолжении диалога с ЕС по правам человека.Заявление в эфире зомбоящика озвучил глава МИД РБ Владимир...
 
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