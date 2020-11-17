Беларусь расширила санкции против ЕС и Канады

Источник материала: АФН

Белорусские власти расширяют санкции против ЕС и Канады через дополнения в санкционные списки по каждой из стран ЕС и по Канаде.

«В рамках дипломатической корректности список пока не будет опубликован. Он носит эквивалентный характер, а также действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Рекомендуем высокопоставленным европейским чиновникам учитывать данную информацию при планировании поездок», - говорится в сообщении МИД РБ.

Свое решение МИД РБ обосновал очередной порцией поучений в адрес ЕС.

«У санкций нет перспектив. Не будет никакого, кроме негативного для всех сторон, эффекта. Никаких легальных или моральных прав оказывать неприкрытое давление на независимое государство у ЕС нет. Одностороннее агрессивное сужение поля для диалога с соседней Беларусью – историческая ошибка европейской бюрократии», - говорится в сообщении МИД РБ.

«На каждый новый деструктивный шаг последует ответ с белорусской стороны. Ревизии гарантированно будут подвергнуты многие выгодные ЕС проекты и сферы отношений, участие в которых на сегодняшний день является доброй волей, а не обязательством белорусской стороны», - этот абзац, по-видимому, должен серьезно расстроить европейских политиков.

В сообщении, МИД утверждает, что в стране начался диалог по конституционной реформе, который пока никто не заметил, а ведь он идет.

«Призываем Европейский союз настроить источники информации, которые удивительным образом упустили начало диалога в белорусском обществе по преобразованиям и конституционной реформе, а также, наконец, перестать расстраиваться и обижаться из-за того, что много где получилось «сломать по своим лекалам», а в Беларуси пошло как-то не так. Единственный перспективный путь - ответственный, взвешенный и не конфронтационный подход со стороны ЕС. В этом случае Беларусь будет готова продолжать и развивать диалог на равноправной и взаимоуважительной основе», - подчеркивается в сообщении МИД.

А еще в сообщении был такой абзац, в котором никак не прослеживается логика и взаимосвязь озвученных предложений, но звучат они, должно быть, очень обидно.

«Беларусь – независимое государство. Это право завоевано нашим народом самостоятельно, во многом вопреки фактическим действиям ЕС, десятилетиями давившего Беларусь санкциями. Мы не давали поводов, не связаны никакими обязательствами и не подписывали никаких документов с европейскими бюрократами, которые бы поставили под сомнение суверенитет Беларуси. Не нужно пытаться измерить нас другим аршином. При следующем приступе жгучего желания заняться в нашей стране радикальным миссионерством просьба принимать во внимание именно это обстоятельство».