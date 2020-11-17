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За "опасные" БЧБ-флаги и карикатуру на двух гомельчан завели "уголовку"

18.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В отношении двух гомельчан возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщает пресс-служба МВД. Поводом стали установленные бело-красно-белые флаги и карикатура.


Карикатура, которую нашли в коробке / Кадр из видео

Сообщается, что в понедельник, 16 ноября, милицейский патруль заметил бело-красно-белый флаг, установленный на углу Восточного обхода и улицы Головацкого. Возле черенка флага лежала коробка с надписью "Не вскрывать", передает "Еврорадио".

Милиционеры вызвали на место происшествия сапёрно-пиротехническую группу. Оказалось, что в коробке были два подшипника и распечатанная карикатура.

Утром 17 ноября оперативники уголовного розыска задержали двух гомельчан, которые установили флаг. Это молодые люди 31 и 26 лет. На видео задержания видно, как одного из них валят на землю и цепляют наручники на руки за спиной.

Задержанных поместили в ИВС и возбудили в отношении них уголовное дело за хулиганство.
 
 
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В отношении двух гомельчан возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщает пресс-служба МВД. Поводом стали установленные бело-красно-белые флаги и карикатура.
 
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