Басков опубликовал заявление после обвинений в участии в конфликте, закончившимся смертью Бондаренко

hockey.by говорится: В заявлении Баскова, опубликованном наговорится:





«Я, Дмитрий Басков, тренер, функционер, сын, муж, отец, в конце концов, просто гражданин своей страны, сегодня хочу обратиться ко всем белорусам и ответить на многочисленные запросы СМИ, поступившие мне в последние дни.





Каждому из нас уже не первый месяц больно смотреть на то, как раскачивают нашу страну. Как пытаются разрушить то, что создавалось десятилетиями. И особенно на то, как стравливают между собой людей, провоцируют конфликты и ненависть.





Уже очень много лет моя гражданская позиция остается неизменной, я никогда ее не скрывал и не буду скрывать. И то, что она расходится с позицией многих „независимых“ журналистов и протестно настроенной части общества, уверен, лежит сейчас в основе так быстро выдвинутых в отношении меня беспочвенных обвинений. Я это подчеркиваю: обвинений в том, к чему я не имею никакого отношения, поводом для которых послужила исключительно отличная от чьих-то взглядов моя личная гражданская позиция.









Более того, именно эти люди прямо сейчас пытаются увидеть меня там, где меня не было и нет, даже в каких-то аэропортах, самолетах или сразу нескольких городах и странах одновременно. Беларусь — моя Родина, это прекрасная страна, в которой я родился и всегда буду жить.





А тем, кто сегодня открыто призывает угрожать моим детям и жене, я могу задать только один вопрос: вы и есть те самые „невероятные“ и „мирные“ белорусы? Своими действиями вы только укрепляете твердость моих убеждений!» — говорится в заявлении Баскова.





Напомним, что свидетели заявили, что видели в тот вечер на «Площади перемен» человека очень похожего на Дмитрия Баскова.