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Граждане Беларуси участвуют в супертираже Евромиллионов с джекпотом 130 млн евро

18.11.2020 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пока в этом году все джекпоты супертиражей ЕвроМиллионов доставались испанцам... Возможно ли, что следующий гарантированный джекпот в размере €130 миллионов выиграет кто-то из Беларуси?

Граждане Беларуси участвуют в супертираже Евромиллионов с джекпотом 130 млн евро

 

В эту пятницу: супер-розыгрыш ЕвроМиллионов, уникальный тираж знаменитой панъевропейской лотереи, ждет участников из Беларуси. Крупнейший лотерейный тираж Европы разыграет грандиозный джекпот, 130 миллионов евро, 20 ноября.

Суперрозыгрыш Евромиллионов — самое ожидаемое событие на лотерейной арене Европы, которое проходит всего несколько раз в году. Следующий такой тираж состоится в пятницу, 20 ноября, с гарантированным джекпотом €130 000 000.

К слову, лотерея также предлагает 12 призовых категорий, что делает этот тираж еще более привлекательным для поклонников лотереи со всего мира

Предыдущий тираж в рамках суперрозыгрыша состоялся 25 сентября 2020 года с аналогичным гарантированным джекпотом в 130 млн евро. Если бы тот приз не был сорван с первого раза, джекпот продолжил бы расти до максимальной отметки в 200 миллионов евро. Но какой-то удачливый игрок из Испании сумел угадать выигрышную комбинацию с первого раза и получил весь приз целиком.

 

Как жители Беларуси могут играть в супертираже?

Перейдем к главному. Да, билеты Евромиллионов продаются лишь в небольшом количестве стран, но благодаря сервису доставки лотерейных билетов theLotter.com играть в Супертираже можно из любой страны. Всё, что для этого требуется — это подключение к интернету!

Чтобы обеспечить ваше участие в Супертираже 20 ноября вам нужно:

  1. Перейти на страницу супертиража Евромиллионов на theLotter.com
  2. Выбрать 5 основных и 2 дополнительных номера
  3. Пройти полную регистрацию на сайте

 

Что происходит после того, как вы оформите заказ?

На следующем этапе агент компании theLotter в одной из девяти стран, в которых продаются билеты Евромиллионов, купит от вашего имени билет в соответствии с выбранными вами игровыми опциями.

Подчеркнем, что этот билет полностью принадлежит вам — соответственно, любой выигранный им приз также полностью ваш, без какой-либо комиссии. Играя на сайте theLotter.com, вы платите всего один раз — при оформлении заказа (цена билета на сайте немного выше, чем его цена в официальной точке продажи — из этой разницы и оплачиваются услуги наших местных представителей).

Шанс выиграть €130 млн выпадает не каждый день. Обеспечьте свое участие в Супертираже Евромиллионов в эту пятницу, купив билет онлайн на сайте theLotter.com!

 

Граждане Беларуси участвуют в супертираже Евромиллионов с джекпотом 130 млн евро
 
 
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