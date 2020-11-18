Источник материала: Гомельская Правда





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ночью работать, а днем спать: как обмануть биологические часы и чувствовать себя здоровым Вы сова, но вам необходимо вставать на работу чуть свет, в результате чего вы постоянно не высыпаетесь и находитесь в состоянии стресса? Или может быть вы жаворонок,...

Пренебрежение биологическими часами организма может повысить риск возникновения рака, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, привести к увеличению веса. Таковы данные нового исследования.Ранее сообщалось, что женщины, которые спят в недостаточно затемненной комнате, более подвержены возникновению лишнего веса, даже ожирению. Возможно, потому что яркий свет в ночное время сбивает биологические часы, что, в свою очередь, может повлиять на аппетит и соответственно нарушить обмен веществ.Медэксперты сделали заключение, что современный ритм жизни все чаще заставляет людей жертвовать сном и отдыхом именно в то время, когда организму требуется отдых."Многие люди даже не понимают, что они страдают от нехватки сна", – говорит Рассел Фостер, профессор Оксфордского университета. "Если вам нужен будильник, чтобы проснуться утром, вы, вероятно, не выспались – и не синхронизированы с вашими биологическими часами".Итак, что же значат биологические часы для организма и почему это так важно для здоровья, быть с ними синхронизированными?Главной функцией биологических часов организма является указать человеку, когда нужно вставать и когда ложиться спать именно ему. И конечно соблюдение своего собственного режима связано с метаболизмом, с давлением, температурой тела, да и вообще с общим состоянием.Именно поэтому, если вы не синхронизированы с вашими биологическими часами, это может не только заставляет вас чувствовать себя постоянно усталым, но и привести к возникновению заболеваний."Разрушение биологических часов связано с нанесением ущерба процессу деления клеток. Речь идет о том, что если что-то пойдет не так во время деления клеток, может возникнуть рак", – говорит доктор А.Редди, консультант-невролог в Кембриджском университете.Стресс также может разрушить биологические часы, и привести к болезни или плохому самочувствию.Как объясняет профессор Фостер: "Чтобы вставать в другое время, – не тогда, когда мы проснулись естественным путем, потому что выспались, а когда звенит будильник, – для этого в организме активизируются гормоны стресса".И когда это происходит, это определенно борьба, которая готовит, таким образом, организм к действию, – так что сердце начинает работать быстрее, глюкоза выбрасывается интенсивнее, чтобы подготовить мышцы к действию, и таким образом, мы «заставляем» себя сконцентрироваться и просыпаемся.Проблема в том, что если использовать такой подъем неоднократно, то это наносит ущерб биологическим часам, вызывает стресс на длительный период времени, и мы знаем, что все это, в свою очередь, подавляет иммунную систему.Таким образом, может быть, это то, что делает нас более уязвимыми, и позволяет болезни победить.У всех нас есть "мастер" своих биологических часов в головном мозге, размером примерно с рисовое зернышко. Этот центральный синхронизатор и посылает сигналы в другие части тела, говорит доктор Саймон Арчер, хронобиолог в Университете Суррея.В прошлом году, испанские исследователи обнаружили «часы», которые отвечают за защиту кожи от солнца, и наиболее активным процесс выработки защитных клеток происходит днем. В то время как гены, которые способствуют производству новых клеток кожи, работают в основном в вечернее время.Исследователи предположили, что нарушение в работе этих «часов» может привести к появлению преждевременных морщин.Мы бодрствуем также благодаря внешним сигналам – таким как, дневной свет и принятие пищи. Тем не менее, наши внутренние часы имеют «свой ритм», говорит д-р Арчер.Жаворонки – которые предпочитают рано ложиться и рано вставать – имеют более быстрый цикл, по сравнению с совами, которые любят ложиться спать и вставать поздно.Жаворонкам нравится вставать раньше, потому что гормоны, которые оповещают организм о пробуждении с помощью выработки кортизола, тоже "просыпаются" рано утром, говорит д-р Арчер."Тем не менее, они быстрее устают, и, как правило, лучше всего работоспособны по утрам".У сов все по-другому: у них больше времени уходит на то, чтобы пробудиться, сконцентрироваться, чтобы начать работать утром. И все потому, что их биологические часы должны заручиться поддержкой сигналов из внешнего мира.Ключевым признаком того, что вы сова, является нежелание завтракать, говорит д-р Арчер.На жаворонков в большей степени влияет недостаток сна, и если они легли спать не вовремя, у них быстрее появляется чувство усталости.Ученые доказали, что родительские гены влияют на формирование вашего гена, который отвечает за ваши предпочтения, когда нужно ложиться спать, а когда вставать.Профессор Джим Хорн из научно-исследовательского центра сна при Университете Лафборо говорит, что люди могут себя легко убедить в том, что они жаворонки или совы.Люди, например, которые думают, что они совы, могут быть просто чрезмерно стимулированы в течение дня за счет употребления кофе, длительного просмотра вечером ТВ, или от того, что привыкли перед сном просматривать электронную почту.Профессор Филлис Зее из Северо-Западного университета говорит: «Яркий свет поздно ночью может запутать биологические часы, сбить сигналы вашего тела». Другими словами, вы можете не быть совой, и чувствовать себя сонными, потому что вы запутались в ваших часах. И это также может означать, что и другие функции нарушены, в результате чего путь для заболевания открыт.Перед искусственным освещением разница между жаворонками и полуночниками была бы гораздо менее заметна."Мы уже не проводим большую часть своего дня на улице, и можем быть под ярким светом все время, с утра до ночи, если нам это нравится, и именно таким образом мы лишаем наши биологические часы сигналов, которые синхронизируют организм с внешним миром", – говорит профессор Д. Роннеберг, хронобиолог и исследователь сна в университете Мюнхена.В общем-то, изменить свой генетический хронотип невозможно, но зато есть способы управлять своими биологическими часами и сохранить здоровье."Яркий свет является наиболее эффективным способом переключения биологических часов", – говорит профессор Фостер. Так что, если вы сова, и вам надо рано вставать, то просто включайте как можно больше света в первой половине дня.Можно не занавешивать плотно шторы или за завтраком включить в добавок настольную лампу, все способы тут хороши, если надо проснуться рано утром. А вечером, наоборот, нужно избегать повышенной активности и не включать яркий свет, даже в ванной, когда умываетесь перед сном или чистите зубы – все равно, свет должен быть приглушен.Жаворонкам, которым предстоит допоздна проработать, должны делать все наоборот. Именно вечером жаворонкам рекомендуется быть активными и включать яркое освещение.По материалам dailymail.co.uk