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Вкусно и просто. Яичница в хлебе

18.11.2020 07:01 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Яичница в хлебе

Фото: i.artfile.me

Ингредиенты

Хлеб 4 ломтика
Яйца 4 шт.
Чеснок 4 зубчика
Зелень по вкусу
Соль, перец по вкусу

Отрезаем четыре ломтика хлеба. Делаем посередине отверстие ножом или кружкой. Растительное масло прогреваем на сковороде и выкладываем хлеб. Поджариваем до золотистого цвета с одной стороны. В отверстие обжаренного хлеба разбиваем яйцо, солим и перчим.

Через две минуты переворачиваем хлеб с яйцом на другую сторону и обжариваем еще пару минут.  Готовую яичницу в хлебе посыпаем измельченным чесноком и зеленью.

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