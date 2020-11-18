Вкусно и просто. Яичница в хлебе

Ингредиенты

Хлеб 4 ломтика Яйца 4 шт. Чеснок 4 зубчика Зелень по вкусу Соль, перец по вкусу

Отрезаем четыре ломтика хлеба. Делаем посередине отверстие ножом или кружкой. Растительное масло прогреваем на сковороде и выкладываем хлеб. Поджариваем до золотистого цвета с одной стороны. В отверстие обжаренного хлеба разбиваем яйцо, солим и перчим.

Через две минуты переворачиваем хлеб с яйцом на другую сторону и обжариваем еще пару минут. Готовую яичницу в хлебе посыпаем измельченным чесноком и зеленью.