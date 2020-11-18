Вкусно и просто. Яичница в хлебе

Ингредиенты
|Хлеб
|4 ломтика
|Яйца
|4 шт.
|Чеснок
|4 зубчика
|Зелень
|по вкусу
|Соль, перец
|по вкусу
Отрезаем четыре ломтика хлеба. Делаем посередине отверстие ножом или кружкой. Растительное масло прогреваем на сковороде и выкладываем хлеб. Поджариваем до золотистого цвета с одной стороны. В отверстие обжаренного хлеба разбиваем яйцо, солим и перчим.
Через две минуты переворачиваем хлеб с яйцом на другую сторону и обжариваем еще пару минут. Готовую яичницу в хлебе посыпаем измельченным чесноком и зеленью.