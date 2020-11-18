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Вместе против фейков: эксперты Беларуси и России обсудили информационную безопасность
18.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Как противостоять фейкам и повысить роль союзных СМИ? Эксперты Беларуси и России обсудили вопросы информационной безопасности. Дискуссия прошла в формате онлайн-конференции c участием госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, передает телеканал «МИР 24».
Политологи, преподаватели вузов, журналисты едины во мнении: сейчас идет борьба за доверие аудитории. Важно грамотно противостоять искажению реальности, которую допускают в отдельных СМИ. Многие уверены, что вопросы информационной безопасности должны быть включены в образовательный процесс. Предлагали и другие способы решения проблемы.
Форум продолжится завтра. Эксперты обсудят работу новых медиа в союзном информ-пространстве.
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Дискуссия прошла в формате онлайн-конференции c участием госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты
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