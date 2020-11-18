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Вместе против фейков: эксперты Беларуси и России обсудили информационную безопасность

18.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как противостоять фейкам и повысить роль союзных СМИ? Эксперты Беларуси и России обсудили вопросы информационной безопасности. Дискуссия прошла в формате онлайн-конференции c участием госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, передает телеканал «МИР 24».

Политологи, преподаватели вузов, журналисты едины во мнении: сейчас идет борьба за доверие аудитории. Важно грамотно противостоять искажению реальности, которую допускают в отдельных СМИ. Многие уверены, что вопросы информационной безопасности должны быть включены в образовательный процесс. Предлагали и другие способы решения проблемы.

«Хотелось бы (и это задача Союзного государства) сделать скоординированную совместную информационную политику. Когда бы и российское информационное пространство, и белорусское информационное пространство все-таки создавали совместный продукт, жили в совместном информационном поле и координировали собственную информационную политику», – сказал эксперт Республиканского объединения «Белая Русь» Петр Петровский.

Форум продолжится завтра. Эксперты обсудят работу новых медиа в союзном информ-пространстве.



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Дискуссия прошла в формате онлайн-конференции c участием госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты
 
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