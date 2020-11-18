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Поправки в Конституцию: в Минске подводят первые итоги диалоговых площадок

18.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Развитие столицы и социальной сферы города. В Минске подводят первые итоги диалоговых площадок. Они начали работать 9 октября этого года, передает телеканал «МИР 24».

Свое мнение по правкам в Конституцию страны уже высказали порядка 300 экспертов. Сегодня в обсуждении участвовали мэр Минска, представители городских и районных администраций. Участники встречи проанализировали предложения пяти предыдущих диалоговых площадок столицы и отобрали самые актуальные по внесению правок в главный закон страны.

«Надо очень осторожно относиться к изменениям в Конституцию, потому что это основной закон государства. В нем прописаны основополагающие направления развития государства, его законодательная база. И сегодня очень бы хотелось, чтобы мы очень аккуратно и внимательно обсуждали каждое предложение, потому что оно будет касаться каждого гражданина, каждого из нас и это очень важно», – сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Диалоговые площадки продолжат свою работу не только в Минске, но и по всей Беларуси. Представители общественных организаций, предприятий и просто граждане страны могут высказать свое мнение и предложение о правках в Конституцию.



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Теги: Минск
 
 
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Свое мнение по правкам в Конституцию страны уже высказали порядка 300 экспертов.
 
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