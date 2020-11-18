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Поправки в Конституцию: в Минске подводят первые итоги диалоговых площадок
18.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развитие столицы и социальной сферы города. В Минске подводят первые итоги диалоговых площадок. Они начали работать 9 октября этого года, передает телеканал «МИР 24».
Диалоговые площадки продолжат свою работу не только в Минске, но и по всей Беларуси. Представители общественных организаций, предприятий и просто граждане страны могут высказать свое мнение и предложение о правках в Конституцию.
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Свое мнение по правкам в Конституцию страны уже высказали порядка 300 экспертов.
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