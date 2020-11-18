Не выходя из дома. Список банков, где можно переоформить «пластик» онлайн и заказать доставку

Источник материала: Tut.by

Все знают, что заказывать новый «пластик» (в том числе виртуальный) можно онлайн. А что с перевыпуском, если срок действия карты подходит к концу? FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках можно переоформить «пластик» в мобильном приложении или интернет-банке, сколько это займет времени и доставят ли карту на дом.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В таблице указана информация по личным дебетовым, накопительным и бонусным картам.

Почти во всех белорусских банках можно заказать перевыпуск карты (если заканчивается срок действия) удаленно — через мобильное приложение, интернет-банкинг или позвонив в банк/написав в чат. Но не везде предусмотрена доставка, поэтому один раз все равно придется прийти в отделение. Среди таких банков — Белагропромбанк , Беларусбанк , Белинвестбанк , БТА Банк , МТБанк , Банк Решение , Цептер Банк .

В БСБ Банке есть доставка только по Минску, а в РРБ-Банке (в отличие от остальных) доставка платная.

В Банке БелВЭБ уточнили, что перевыпустить онлайн можно только MasterCard World «Дива», карты линейки «Travel» и виртуальную карту.

Название банка Как перевыпустить карту удаленно Есть ли доставка Альфа-Банк Можно через чат, контакт-центр или мобильное приложение. Карта доставляется почтой в течение 5 рабочих дней, бесплатно. Белагропромбанк Перевыпуск можно заказать через полную версию интернет-банкинга на сайте. Карта изготавливается до 10 рабочих дней. Доставки нет. Карту можно забрать в отделении банка. Беларусбанк Заказать перевыпуск карты (не клубной и срок действия которой на момент оформления заявки меньше 3 месяцев) можно в приложении М-банкинг или интернет-банкинге. Перевыпускается ли ваша карта удаленно, можно узнать непосредственно в приложении. Нужно знать номер карты и 3 последние цифры номера паспорта. Также удаленно можно перевыпустить карту с истекшим сроком действия, если такая карта еще выпускается банком и у клиента есть действующая карточка, по которой можно списать комиссию за оформление «пластика». Карта изготавливается в течение 7−10 рабочих дней. Доставки нет. Карту можно забрать в отделении банка. О готовности «пластика» приходит смс-уведомление. Банк БелВЭБ Через интернет-банк или моб. приложение можно перевыпустить только MasterCard World «Дива», карты линейки «Travel» и виртуальную карту. В Минске карты изготавливаются в течение 6 дней, в других городах — до 10. Есть доставка почтой (бесплатно), скорость доставки зависит от ее работы. Белгазпромбанк Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге или моб. приложении. Изготавливается от 5 до 6 рабочих дней. Услуга перевыпуска платная — 22 BYN. Если переоформлять в последний месяц срока действия карты — без комиссии. Есть доставка почтой (бесплатно). Белинвестбанк Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге или моб. приложении. Изготавливается от 7 до 10 банковских дней. По готовности приходит смс-уведомление. Доставки нет, нужно забирать в отделении банка с паспортом. БПС-Сбербанк Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге (лучше через полную версию) или моб. приложении. Изготавливается от 7 до 10 банковских дней. Есть бесплатная курьерская доставка. БСБ Банк Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге, моб. приложении или позвонив по номеру телефона 306 20 40. Изготавливается 3 рабочих дня и передается в головной офис (пр. Победителей 23/4). Если нужно другое отделение — придется дополнительно ждать до 2 дней. Доставка предусмотрена только по Минску, курьером. Бесплатно. БТА Банк Перевыпустить карту можно в моб. приложении. В Минске изготавливается 3 рабочих дня, в регионах — до 5. Доставки нет. Банк Дабрабыт Можно перевыпустить через моб. приложение. В Минске изготавливается до 5 банковских дней, в других городах — до 10. Есть доставка почтой, бесплатно. Идея Банк Можно перевыпустить в интернет-банке/моб. приложении. Срок изготовления карты до 7 рабочих дней. Есть доставка почтой, бесплатно. МТБанк Можно перевыпустить карту, оставив заявку в чате или позвонив в банк. Изготавливается в течение 7−10 дней. Доставки нет, забирать в отделении банка. Приорбанк Можно перевыпустить через интернет-банк. Доставки нет. Срок изготовления в Минске - 3-5 банковских дней. При оформлении в отделении на ул. Кропоткина, 91 - до 1-2 дней. В других городах карта изготавливается 3-7 банковских дней. О готовности "пластика" придет смс-уведомление. Банк Решение Можно перевыпустить через моб. приложение. Карта изготавливается в течение 3−5 дней. Доставки нет, забирать в отделении банка. РРБ-Банк Можно перевыпустить через интернет-банкинг/ моб. приложение Изготавливается в течение около 10 дней. Доставка есть, платная — 13 руб. Статусбанк В интернет-банке или моб. приложении можно перевыпустить только «Статускарту». Перевыпуск возможен за месяц до окончания срока действия или в течение 6 месяцев после. Карта изготавливается в течение 10 дней. Есть доставка почтой. Технобанк Можно перевыпустить в интернет-банке/моб. приложении или на сайте банка. Карта изготавливается в Минске — от 3 до 7 рабочих дней, в регионах — до 10 рабочих дней. Есть доставка курьером во все города страны. Цептер Банк Можно перевыпустить в моб. приложении. Карта изготавливается — 7 дней. Доставки нет, забирать в отделении банка.

Название банка Как перевыпустить карту удаленно Есть ли доставка Альфа-Банк Можно через чат, контакт-центр или мобильное приложение. Карта доставляется почтой в течение 5 рабочих дней, бесплатно. Белагропром-банк Перевыпуск можно заказать через полную версию интернет-банкинга на сайте. Карта изготавливается до 10 рабочих дней. Доставки нет. Карту можно забрать в отделении банка. Беларусбанк Заказать перевыпуск карты (не клубной и срок действия которой на момент оформления заявки меньше 3 месяцев) можно в приложении М-банкинг или интернет-банкинге. Перевыпускается ли ваша карта удаленно, можно узнать непосредственно в приложении. Нужно знать номер карты и 3 последние цифры номера паспорта. Также удаленно можно перевыпустить карту с истекшим сроком действия, если такая карта еще выпускается банком и у клиента есть действующая карточка, по которой можно списать комиссию за оформление «пластика». Карта изготавливается в течение 7−10 рабочих дней. Доставки нет. Карту можно забрать в отделении банка. О готовности «пластика» приходит смс-уведомление. Банк БелВЭБ Через интернет-банк или моб. приложение можно перевыпустить только MasterCard World «Дива», карты линейки «Travel» и виртуальную карту. В Минске карты изготавливаются в течение 6 дней, в других городах — до 10. Есть доставка почтой (бесплатно), скорость доставки зависит от ее работы. Белгазпром-банк Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге или моб. приложении. Изготавливается от 5 до 6 рабочих дней. Услуга перевыпуска платная — 22 BYN. Если переоформлять в последний месяц срока действия карты — без комиссии. Есть доставка почтой (бесплатно). Белинвест-банк Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге или моб. приложении. Изготавливается от 7 до 10 банковских дней. По готовности приходит смс-уведомление. Доставки нет, нужно забирать в отделении банка с паспортом. БПС-Сбербанк Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге (лучше через полную версию) или моб. приложении. Изготавливается от 7 до 10 банковских дней. Есть бесплатная курьерская доставка. БСБ Банк Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге, моб. приложении или позвонив по номеру телефона 306 20 40. Изготавливается 3 рабочих дня и передается в головной офис (пр. Победителей 23/4). Если нужно другое отделение — придется дополнительно ждать до 2 дней. Доставка предусмотрена только по Минску, курьером. Бесплатно. БТА Банк Перевыпустить карту можно в моб. приложении. В Минске изготавливается 3 рабочих дня, в регионах — до 5. Доставки нет. Банк Дабрабыт Можно перевыпустить через моб. приложение. В Минске изготавливается до 5 банковских дней, в других городах — до 10. Есть доставка почтой, бесплатно. Идея Банк Можно перевыпустить в интернет-банке/моб. приложении. Срок изготовления карты до 7 рабочих дней. Есть доставка почтой, бесплатно. МТБанк Можно перевыпустить карту, оставив заявку в чате или позвонив в банк. Изготавливается в течение 7−10 дней. Доставки нет, забирать в отделении банка. Приорбанк Можно перевыпустить через интернет-банк. Доставки нет. Срок изготовления в Минске - 3-5 банковских дней. При оформлении в отделении на ул. Кропоткина, 91 - до 1-2 дней. В других городах карта изготавливается 3-7 банковских дней. О готовности "пластика" придет смс-уведомление. Банк Решение Можно перевыпустить через моб. приложение. Карта изготавливается в течение 3−5 дней. Доставки нет, забирать в отделении банка. РРБ-Банк Можно перевыпустить через интернет-банкинг/ моб. приложение Изготавливается в течение около 10 дней. Доставка есть, платная — 13 руб. Статусбанк В интернет-банке или моб. приложении можно перевыпустить только «Статускарту». Перевыпуск возможен за месяц до окончания срока действия или в течение 6 месяцев после. Карта изготавливается в течение 10 дней. Есть доставка почтой. Технобанк Можно перевыпустить в интернет-банке/моб. приложении или на сайте банка. Карта изготавливается в Минске — от 3 до 7 рабочих дней, в регионах — до 10 рабочих дней. Есть доставка курьером во все города страны. Цептер Банк Можно перевыпустить в моб. приложении. Карта изготавливается — 7 дней. Доставки нет, забирать в отделении банка.