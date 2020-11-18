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Не выходя из дома. Список банков, где можно переоформить «пластик» онлайн и заказать доставку

18.11.2020 07:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все знают, что заказывать новый «пластик» (в том числе виртуальный) можно онлайн. А что с перевыпуском, если срок действия карты подходит к концу? FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках можно переоформить «пластик» в мобильном приложении или интернет-банке, сколько это займет времени и доставят ли карту на дом.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В таблице указана информация по личным дебетовым, накопительным и бонусным картам.

Почти во всех белорусских банках можно заказать перевыпуск карты (если заканчивается срок действия) удаленно — через мобильное приложение, интернет-банкинг или позвонив в банк/написав в чат. Но не везде предусмотрена доставка, поэтому один раз все равно придется прийти в отделение. Среди таких банков — Белагропромбанк, Беларусбанк, Белинвестбанк, БТА Банк, МТБанк, Банк Решение, Цептер Банк.

В БСБ Банке есть доставка только по Минску, а в РРБ-Банке (в отличие от остальных) доставка платная.

В Банке БелВЭБ уточнили, что перевыпустить онлайн можно только MasterCard World «Дива», карты линейки «Travel» и виртуальную карту.

Название банка

Как перевыпустить карту удаленно

Есть ли доставка

Альфа-Банк

Можно через чат, контакт-центр или мобильное приложение.

Карта доставляется почтой в течение 5 рабочих дней, бесплатно.

Белагропромбанк

Перевыпуск можно заказать через полную версию интернет-банкинга на сайте. Карта изготавливается до 10 рабочих дней.

Доставки нет. Карту можно забрать в отделении банка.

Беларусбанк

Заказать перевыпуск карты (не клубной и срок действия которой на момент оформления заявки меньше 3 месяцев) можно в приложении М-банкинг или интернет-банкинге.

Перевыпускается ли ваша карта удаленно, можно узнать непосредственно в приложении.

Нужно знать номер карты и 3 последние цифры номера паспорта.

Также удаленно можно перевыпустить карту с истекшим сроком действия, если такая карта еще выпускается банком и у клиента есть действующая карточка, по которой можно списать комиссию за оформление «пластика».

Карта изготавливается в течение 7−10 рабочих дней.

Доставки нет. Карту можно забрать в отделении банка.

О готовности «пластика» приходит смс-уведомление.

Банк БелВЭБ

Через интернет-банк или моб. приложение можно перевыпустить только MasterCard World «Дива», карты линейки «Travel» и виртуальную карту.

В Минске карты изготавливаются в течение 6 дней, в других городах — до 10.

Есть доставка почтой (бесплатно), скорость доставки зависит от ее работы.

Белгазпромбанк

Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге или моб. приложении.

Изготавливается от 5 до 6 рабочих дней.

Услуга перевыпуска платная — 22 BYN. Если переоформлять в последний месяц срока действия карты — без комиссии.

Есть доставка почтой (бесплатно).

Белинвестбанк

Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге или моб. приложении.

Изготавливается от 7 до 10 банковских дней. По готовности приходит смс-уведомление.

Доставки нет, нужно забирать в отделении банка с паспортом.

БПС-Сбербанк

Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге (лучше через полную версию) или моб. приложении.

Изготавливается от 7 до 10 банковских дней.

Есть бесплатная курьерская доставка.

БСБ Банк

Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге, моб. приложении или позвонив по номеру телефона 306 20 40.

Изготавливается 3 рабочих дня и передается в головной офис (пр. Победителей 23/4). Если нужно другое отделение — придется дополнительно ждать до 2 дней.

Доставка предусмотрена только по Минску, курьером. Бесплатно.

БТА Банк

Перевыпустить карту можно в моб. приложении.

В Минске изготавливается 3 рабочих дня, в регионах — до 5.

Доставки нет.

Банк Дабрабыт

Можно перевыпустить через моб. приложение.

В Минске изготавливается до 5 банковских дней, в других городах — до 10.

Есть доставка почтой, бесплатно.

Идея Банк

Можно перевыпустить в интернет-банке/моб. приложении.

Срок изготовления карты до 7 рабочих дней.

Есть доставка почтой, бесплатно.

МТБанк

Можно перевыпустить карту, оставив заявку в чате или позвонив в банк.

Изготавливается в течение 7−10 дней.

Доставки нет, забирать в отделении банка.

Приорбанк

Можно перевыпустить через интернет-банк.

Доставки нет.

Срок изготовления в Минске - 3-5 банковских дней. При оформлении в отделении на ул. Кропоткина, 91 - до 1-2 дней. В других городах карта изготавливается 3-7 банковских дней. О готовности "пластика" придет смс-уведомление.

Банк Решение

Можно перевыпустить через моб. приложение.

Карта изготавливается в течение 3−5 дней.

Доставки нет, забирать в отделении банка.

РРБ-Банк

Можно перевыпустить через интернет-банкинг/ моб. приложение

Изготавливается в течение около 10 дней.

Доставка есть, платная — 13 руб.

Статусбанк

В интернет-банке или моб. приложении можно перевыпустить только «Статускарту».

Перевыпуск возможен за месяц до окончания срока действия или в течение 6 месяцев после.

Карта изготавливается в течение 10 дней.

Есть доставка почтой.

Технобанк

Можно перевыпустить в интернет-банке/моб. приложении или на сайте банка.

Карта изготавливается в Минске — от 3 до 7 рабочих дней, в регионах — до 10 рабочих дней.

Есть доставка курьером во все города страны.

Цептер Банк

Можно перевыпустить в моб. приложении.

Карта изготавливается — 7 дней.

Доставки нет, забирать в отделении банка.

Название банка

Как перевыпустить карту удаленно

Есть ли доставка

Альфа-Банк

Можно через чат, контакт-центр или мобильное приложение.

Карта доставляется почтой в течение 5 рабочих дней, бесплатно.

Белагропром-банк

Перевыпуск можно заказать через полную версию интернет-банкинга на сайте. Карта изготавливается до 10 рабочих дней.

Доставки нет. Карту можно забрать в отделении банка.

Беларусбанк

Заказать перевыпуск карты (не клубной и срок действия которой на момент оформления заявки меньше 3 месяцев) можно в приложении М-банкинг или интернет-банкинге.

Перевыпускается ли ваша карта удаленно, можно узнать непосредственно в приложении.

Нужно знать номер карты и 3 последние цифры номера паспорта.

Также удаленно можно перевыпустить карту с истекшим сроком действия, если такая карта еще выпускается банком и у клиента есть действующая карточка, по которой можно списать комиссию за оформление «пластика».

Карта изготавливается в течение 7−10 рабочих дней.

Доставки нет. Карту можно забрать в отделении банка.

О готовности «пластика» приходит смс-уведомление.

Банк БелВЭБ

Через интернет-банк или моб. приложение можно перевыпустить только MasterCard World «Дива», карты линейки «Travel» и виртуальную карту.

В Минске карты изготавливаются в течение 6 дней, в других городах — до 10.

Есть доставка почтой (бесплатно), скорость доставки зависит от ее работы.

Белгазпром-банк

Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге или моб. приложении.

Изготавливается от 5 до 6 рабочих дней.

Услуга перевыпуска платная — 22 BYN. Если переоформлять в последний месяц срока действия карты — без комиссии.

Есть доставка почтой (бесплатно).

Белинвест-банк

Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге или моб. приложении.

Изготавливается от 7 до 10 банковских дней. По готовности приходит смс-уведомление.

Доставки нет, нужно забирать в отделении банка с паспортом.

БПС-Сбербанк

Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге (лучше через полную версию) или моб. приложении.

Изготавливается от 7 до 10 банковских дней.

Есть бесплатная курьерская доставка.

БСБ Банк

Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге, моб. приложении или позвонив по номеру телефона 306 20 40.

Изготавливается 3 рабочих дня и передается в головной офис (пр. Победителей 23/4). Если нужно другое отделение — придется дополнительно ждать до 2 дней.

Доставка предусмотрена только по Минску, курьером. Бесплатно.

БТА Банк

Перевыпустить карту можно в моб. приложении.

В Минске изготавливается 3 рабочих дня, в регионах — до 5.

Доставки нет.

Банк Дабрабыт

Можно перевыпустить через моб. приложение.

В Минске изготавливается до 5 банковских дней, в других городах — до 10.

Есть доставка почтой, бесплатно.

Идея Банк

Можно перевыпустить в интернет-банке/моб. приложении.

Срок изготовления карты до 7 рабочих дней.

Есть доставка почтой, бесплатно.

МТБанк

Можно перевыпустить карту, оставив заявку в чате или позвонив в банк.

Изготавливается в течение 7−10 дней.

Доставки нет, забирать в отделении банка.

Приорбанк

Можно перевыпустить через интернет-банк.

Доставки нет.

Срок изготовления в Минске - 3-5 банковских дней. При оформлении в отделении на ул. Кропоткина, 91 - до 1-2 дней. В других городах карта изготавливается 3-7 банковских дней. О готовности "пластика" придет смс-уведомление.

Банк Решение

Можно перевыпустить через моб. приложение.

Карта изготавливается в течение 3−5 дней.

Доставки нет, забирать в отделении банка.

РРБ-Банк

Можно перевыпустить через интернет-банкинг/ моб. приложение

Изготавливается в течение около 10 дней.

Доставка есть, платная — 13 руб.

Статусбанк

В интернет-банке или моб. приложении можно перевыпустить только «Статускарту».

Перевыпуск возможен за месяц до окончания срока действия или в течение 6 месяцев после.

Карта изготавливается в течение 10 дней.

Есть доставка почтой.

Технобанк

Можно перевыпустить в интернет-банке/моб. приложении или на сайте банка.

Карта изготавливается в Минске — от 3 до 7 рабочих дней, в регионах — до 10 рабочих дней.

Есть доставка курьером во все города страны.

Цептер Банк

Можно перевыпустить в моб. приложении.

Карта изготавливается — 7 дней.

Доставки нет, забирать в отделении банка.

 
Теги: Минск
 
 
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Все знают, что заказывать новый «пластик» (в том числе виртуальный) можно онлайн. А что с перевыпуском, если срок действия карты подходит к концу?
 
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