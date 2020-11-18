Не выходя из дома. Список банков, где можно переоформить «пластик» онлайн и заказать доставку

Все знают, что заказывать новый «пластик» (в том числе виртуальный) можно онлайн. А что с перевыпуском, если срок действия карты подходит к концу? FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках можно переоформить «пластик» в мобильном приложении или интернет-банке, сколько это займет времени и доставят ли карту на дом.
В таблице указана информация по личным дебетовым, накопительным и бонусным картам.
Почти во всех белорусских банках можно заказать перевыпуск карты (если заканчивается срок действия) удаленно — через мобильное приложение, интернет-банкинг или позвонив в банк/написав в чат. Но не везде предусмотрена доставка, поэтому один раз все равно придется прийти в отделение. Среди таких банков — Белагропромбанк, Беларусбанк, Белинвестбанк, БТА Банк, МТБанк, Банк Решение, Цептер Банк.
В БСБ Банке есть доставка только по Минску, а в РРБ-Банке (в отличие от остальных) доставка платная.
В Банке БелВЭБ уточнили, что перевыпустить онлайн можно только MasterCard World «Дива», карты линейки «Travel» и виртуальную карту.
Название банка
Как перевыпустить карту удаленно
Есть ли доставка
Альфа-Банк
Можно через чат, контакт-центр или мобильное приложение.
Карта доставляется почтой в течение 5 рабочих дней, бесплатно.
Белагропромбанк
Перевыпуск можно заказать через полную версию интернет-банкинга на сайте. Карта изготавливается до 10 рабочих дней.
Доставки нет. Карту можно забрать в отделении банка.
Беларусбанк
Заказать перевыпуск карты (не клубной и срок действия которой на момент оформления заявки меньше 3 месяцев) можно в приложении М-банкинг или интернет-банкинге.
Перевыпускается ли ваша карта удаленно, можно узнать непосредственно в приложении.
Нужно знать номер карты и 3 последние цифры номера паспорта.
Также удаленно можно перевыпустить карту с истекшим сроком действия, если такая карта еще выпускается банком и у клиента есть действующая карточка, по которой можно списать комиссию за оформление «пластика».
Карта изготавливается в течение 7−10 рабочих дней.
Доставки нет. Карту можно забрать в отделении банка.
О готовности «пластика» приходит смс-уведомление.
Банк БелВЭБ
Через интернет-банк или моб. приложение можно перевыпустить только MasterCard World «Дива», карты линейки «Travel» и виртуальную карту.
В Минске карты изготавливаются в течение 6 дней, в других городах — до 10.
Есть доставка почтой (бесплатно), скорость доставки зависит от ее работы.
Белгазпромбанк
Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге или моб. приложении.
Изготавливается от 5 до 6 рабочих дней.
Услуга перевыпуска платная — 22 BYN. Если переоформлять в последний месяц срока действия карты — без комиссии.
Есть доставка почтой (бесплатно).
Белинвестбанк
Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге или моб. приложении.
Изготавливается от 7 до 10 банковских дней. По готовности приходит смс-уведомление.
Доставки нет, нужно забирать в отделении банка с паспортом.
БПС-Сбербанк
Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге (лучше через полную версию) или моб. приложении.
Изготавливается от 7 до 10 банковских дней.
Есть бесплатная курьерская доставка.
БСБ Банк
Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге, моб. приложении или позвонив по номеру телефона 306 20 40.
Изготавливается 3 рабочих дня и передается в головной офис (пр. Победителей 23/4). Если нужно другое отделение — придется дополнительно ждать до 2 дней.
Доставка предусмотрена только по Минску, курьером. Бесплатно.
БТА Банк
Перевыпустить карту можно в моб. приложении.
В Минске изготавливается 3 рабочих дня, в регионах — до 5.
Доставки нет.
Банк Дабрабыт
Можно перевыпустить через моб. приложение.
В Минске изготавливается до 5 банковских дней, в других городах — до 10.
Есть доставка почтой, бесплатно.
Идея Банк
Можно перевыпустить в интернет-банке/моб. приложении.
Срок изготовления карты до 7 рабочих дней.
Есть доставка почтой, бесплатно.
МТБанк
Можно перевыпустить карту, оставив заявку в чате или позвонив в банк.
Изготавливается в течение 7−10 дней.
Доставки нет, забирать в отделении банка.
Приорбанк
Можно перевыпустить через интернет-банк.
Доставки нет.
Срок изготовления в Минске - 3-5 банковских дней. При оформлении в отделении на ул. Кропоткина, 91 - до 1-2 дней. В других городах карта изготавливается 3-7 банковских дней. О готовности "пластика" придет смс-уведомление.
Банк Решение
Можно перевыпустить через моб. приложение.
Карта изготавливается в течение 3−5 дней.
Доставки нет, забирать в отделении банка.
РРБ-Банк
Можно перевыпустить через интернет-банкинг/ моб. приложение
Изготавливается в течение около 10 дней.
Доставка есть, платная — 13 руб.
Статусбанк
В интернет-банке или моб. приложении можно перевыпустить только «Статускарту».
Перевыпуск возможен за месяц до окончания срока действия или в течение 6 месяцев после.
Карта изготавливается в течение 10 дней.
Есть доставка почтой.
Технобанк
Можно перевыпустить в интернет-банке/моб. приложении или на сайте банка.
Карта изготавливается в Минске — от 3 до 7 рабочих дней, в регионах — до 10 рабочих дней.
Есть доставка курьером во все города страны.
Цептер Банк
Можно перевыпустить в моб. приложении.
Карта изготавливается — 7 дней.
Доставки нет, забирать в отделении банка.
Название банка
Как перевыпустить карту удаленно
Есть ли доставка
Альфа-Банк
Можно через чат, контакт-центр или мобильное приложение.
Карта доставляется почтой в течение 5 рабочих дней, бесплатно.
Белагропром-банк
Перевыпуск можно заказать через полную версию интернет-банкинга на сайте. Карта изготавливается до 10 рабочих дней.
Доставки нет. Карту можно забрать в отделении банка.
Беларусбанк
Заказать перевыпуск карты (не клубной и срок действия которой на момент оформления заявки меньше 3 месяцев) можно в приложении М-банкинг или интернет-банкинге.
Перевыпускается ли ваша карта удаленно, можно узнать непосредственно в приложении.
Нужно знать номер карты и 3 последние цифры номера паспорта.
Также удаленно можно перевыпустить карту с истекшим сроком действия, если такая карта еще выпускается банком и у клиента есть действующая карточка, по которой можно списать комиссию за оформление «пластика».
Карта изготавливается в течение 7−10 рабочих дней.
Доставки нет. Карту можно забрать в отделении банка.
О готовности «пластика» приходит смс-уведомление.
Банк БелВЭБ
Через интернет-банк или моб. приложение можно перевыпустить только MasterCard World «Дива», карты линейки «Travel» и виртуальную карту.
В Минске карты изготавливаются в течение 6 дней, в других городах — до 10.
Есть доставка почтой (бесплатно), скорость доставки зависит от ее работы.
Белгазпром-банк
Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге или моб. приложении.
Изготавливается от 5 до 6 рабочих дней.
Услуга перевыпуска платная — 22 BYN. Если переоформлять в последний месяц срока действия карты — без комиссии.
Есть доставка почтой (бесплатно).
Белинвест-банк
Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге или моб. приложении.
Изготавливается от 7 до 10 банковских дней. По готовности приходит смс-уведомление.
Доставки нет, нужно забирать в отделении банка с паспортом.
БПС-Сбербанк
Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге (лучше через полную версию) или моб. приложении.
Изготавливается от 7 до 10 банковских дней.
Есть бесплатная курьерская доставка.
БСБ Банк
Перевыпустить карту можно в интернет-банкинге, моб. приложении или позвонив по номеру телефона 306 20 40.
Изготавливается 3 рабочих дня и передается в головной офис (пр. Победителей 23/4). Если нужно другое отделение — придется дополнительно ждать до 2 дней.
Доставка предусмотрена только по Минску, курьером. Бесплатно.
БТА Банк
Перевыпустить карту можно в моб. приложении.
В Минске изготавливается 3 рабочих дня, в регионах — до 5.
Доставки нет.
Банк Дабрабыт
Можно перевыпустить через моб. приложение.
В Минске изготавливается до 5 банковских дней, в других городах — до 10.
Есть доставка почтой, бесплатно.
Идея Банк
Можно перевыпустить в интернет-банке/моб. приложении.
Срок изготовления карты до 7 рабочих дней.
Есть доставка почтой, бесплатно.
МТБанк
Можно перевыпустить карту, оставив заявку в чате или позвонив в банк.
Изготавливается в течение 7−10 дней.
Доставки нет, забирать в отделении банка.
Приорбанк
Можно перевыпустить через интернет-банк.
Доставки нет.
Срок изготовления в Минске - 3-5 банковских дней. При оформлении в отделении на ул. Кропоткина, 91 - до 1-2 дней. В других городах карта изготавливается 3-7 банковских дней. О готовности "пластика" придет смс-уведомление.
Банк Решение
Можно перевыпустить через моб. приложение.
Карта изготавливается в течение 3−5 дней.
Доставки нет, забирать в отделении банка.
РРБ-Банк
Можно перевыпустить через интернет-банкинг/ моб. приложение
Изготавливается в течение около 10 дней.
Доставка есть, платная — 13 руб.
Статусбанк
В интернет-банке или моб. приложении можно перевыпустить только «Статускарту».
Перевыпуск возможен за месяц до окончания срока действия или в течение 6 месяцев после.
Карта изготавливается в течение 10 дней.
Есть доставка почтой.
Технобанк
Можно перевыпустить в интернет-банке/моб. приложении или на сайте банка.
Карта изготавливается в Минске — от 3 до 7 рабочих дней, в регионах — до 10 рабочих дней.