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Атмосферные фронты оккупировали Беларусь
Источник материала: Навiны
18 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. На большей части территории пройдут осадки (дожди, по востоку с мокрым снегом).
Местами туман, по восточной половине — гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:
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18 ноября погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты.
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