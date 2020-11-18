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Берет, тюрбан и шапка. Главные головные уборы этой зимы

18.11.2020 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наступил сезон, в котором нельзя обойтись без головного убора. Этой осенью и зимой в моде привычные вязаные шапки, а также не самые теплые аксессуары, которые, однако, точно украсят ваш аутфит. Мы собрали подборку модные головные уборы 2020−2021, чтобы ваша зима была яркой и стильной, несмотря на карантин, рассказывает segodnya.ua

Итак, какие же головные уборы будут модными в сезоне 2020−2021? В первую очередь, это береты. Их можно носить не только осенью, но и зимой. Этот очаровательный и романтичный аксессуар актуален в любом цвете и фасоне. Отлично сочетается как с романтичным, так и с повседневным образом.

Блогер Даша Квиткова рекомендует носить берет с классическим пальто и осенним мейком в коричневых тонах.


Фото: pinterest

Следующий головной убор, с помощью которого можно утеплиться — тюрбан. Абсолютный тренд сезона, который подойдет всем.

Фото: pinterest

Вязаный тюрбан не испортит прическу и защитит от холода уши. Он гармонично смотрится с пальто или пуховиком любой длины и вообще выглядит довольно мило.

Отказываться от классической вязаной шапки зимой совершенно не стоит. Модные шапки 2020−2021 в монохромной палитре украсят и дополнят casual look. Их можно сочетать с oversize-жакетами, длинными пальто, тедди шубами и дутыми куртками.




Вязаная шапка может быть украшена помпоном из меха, быть в тон всему аутфиту или выделяться по цветовой гамме.

Модные вязаные шапки при желании можно заменить более элегантными и женственными головными уборами. Например, косынкой. Да, вы правильно прочитали. Косынка по праву считается модным головным убором 2020−2021, и не сдает своих позиций даже зимой.


Фото: pinterest

Платок на голове идеальный вариант для любительниц яркого индивидуального стиля. Косынка однозначно привлечет внимание и станет изюминкой образа.

Кепи, которые мы носили в этом году, плавно перекочевали в следующий. Фаворитом сезона зима 2021 будет картуз с широким козырьком, без лишнего декора. А вот цветовых ограничений практически нет — выбирайте любой цвет, который вам по душе.


Кепи отлично подходит к косухе и любой кожаной одежде, гармонично смотрится с пиджаком, тренчем или шерстяным пальто.

 
 
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