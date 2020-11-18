Опухли губы. В чем может быть причина?

Источник материала: Tut.by

Странные ощущения в губах, когда они то ли опухли, то ли отекли, не только вызывают дискомфорт, но даже могут оказаться опасны. Мы спросили у врача-аллерголога Екатерины Гойловой, когда стоит бить тревогу и вызывать скорую, а еще узнали, почему с губами такое вообще может происходить.



Екатерина Гойлова Врач-аллерголог первой категории (взрослый и детский) первой категории (взрослый и детский)

Какие могут быть причины отека губ

Отеки бывают разного характера. Екатерина объясняет: в первую очередь они делятся на аллергические и не аллергические. Первые связаны не только с продуктами питания, но и с укусами насекомых, реакциями, в том числе отсроченными, на лекарственные средства. Не аллергические отеки бывают наследственными (наследственный ангионевротический отек — НАО) и приобретенными.

— На глаз определить причину отека довольно проблематично. И вообще, отеки губ — это серьезная проблема аллергологии, — поясняет врач. — Специалисты не могут у всех лабораторно выявить аллерген, потому что часть этих аллергенов встречается крайне редко и, соответственно, на них нет диагностикумов (препараты для диагностирования, — Прим. TUT.BY).

Однако есть особенность: если отеки аллергические, то возникают они обычно сразу. Реакция развивается за короткий промежуток времени: от нескольких минут до двух часов, но в основном — в течение часа.

— Если вы что-то съели и практически сразу же начали опухать губы, то большая вероятность, что это истинная аллергическая реакция. Если вы проснулись с опухшими губами, а ложились с «нормальными», то причина, скорее всего, заключается в чем-то другом.



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Другие симптомы, по которым можно предположить аллергический характер отека (не только на губах): место более горячее, чем кожа обычно, оно чешется, визуально определяется покраснение. Также в 50% случаев отеки сопровождаются крапивницей (высыпания с зудом на любом участке кожи). В таких случаях эффективны в лечении противоаллергические и гормональные препараты.

Не аллергические отеки обычно протекают без зуда, имеют бледный цвет, сами по себе не горячие, плотные, возможно наличие покалывания, жжения, болезненность в месте отека, крапивница, как правило, отсутствует.

Могут ли опухнуть губы от алкоголя

— Реакцией на алкоголь скорее станет покраснение (гиперемия, эритема) лица, — считает аллерголог. — В алкоголе, особенно вине, содержатся сульфиты, и люди часто приходят с жалобами на покраснение кожных покровов, зуд, ощущение, что в горле «чешется». Пациенты, у которых от алкоголя опухали губы, были, но это редкий случай.

Что делать: идти к врачу или ждать, пока пройдет

Екатерина рекомендует идти к врачу в поликлинику или даже звонить в скорую сразу же, как только вы почувствовали сильную отечность губ:

— Если бы отекли руки или ноги, то еще можно было бы самостоятельно принять антигистаминный препарат и следить, становится ли лучше. Как детям, так и взрослым в случае отеков на лице необходимо обратиться к специалисту: аллергологу, врачу-терапевту или врачу-педиатру.

Тем более нужно вызывать скорую, если у вас появляется затрудненное и/или «свистящее», «хрипящее» дыхание.

— Скорая помощь обычно делает два укола: один — с антигистаминным препаратом и второй — с гормональным, — поясняет Екатерина. — В случае, если у вас проявился НАО (наследственный ангионевротический отек), то эти манипуляции, как в случае с аллергическим отеком, не помогут: обычные препараты здесь не сработают. Но, как правило, люди с таким заболеванием о нем знают, так как оно очень редкое. Общую рекомендацию дать сложно: ситуацию нужно видеть.



Фото: unsplash.com

Некоторые люди предпочитают обращаться к народным средствам: используют пакетики чая, делают компрессы. Екатерина предупреждает: никакие народные средства не спасут сами по себе — антигистаминный препарат все равно придется использовать.

— Хотя с губами сложно что-то сделать, кроме как использования местно кубика льда, для снятия зуда, отечности — считает врач. — Применение содовых компрессов на кожу лица, губ — неэффективно. И тот же кубик льда будет лучше работать в комплексе с медпрепаратом.

Можно ли принимать пищу, пока губы отекшие

Можно. Правда, лучше отказаться от копченостей, соленостей, жирной еды, соков, йогуртов с добавками, экзотических фруктов, тортов и других сладостей — и других продуктов, содержащих гистаминолибераторы.

— Обычно отказываться от таких продуктов рекомендуют на 3−14 дней, в зависимости от степени отека и анамнеза конкретного пациента, — говорит врач.