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В «Новой Боровой» восстановили подачу холодной и горячей воды

18.11.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По словам жильцов, напор хороший, но вода пока с примесью ржавого цвета.

Водоснабжение в «Новой Боровой» восстановлено, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Напомним, горячая и холодная вода отсутствовала в «Новой Боровой» с 15 ноября.

Ситуация с нарушением водоснабжения в «Новой Боровой» находится на контроле у помощника Президента по Минску Александра Барсукова и уполномоченного по столице Натальи Кочановой. Накануне в ходе совещания у Президента по внешней политике Александру Лукашенко доложили о ситуации по линии ЖКХ, в частности, о перебоях с водой в «Новой Боровой». Глава государства отдал Барсукову и Кочановой распоряжение контролировать ситуацию.
 
Теги: Минск
 
 
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По словам жильцов, напор хороший, но вода пока с примесью ржавого цвета.
 
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