В Швеции у индеек обнаружили птичий грипп

В Швеции, на одной из птицеферм южной провинции Сконе, где разводят индеек, ветеринарная служба выявила у птиц вируса птичьего гриппа H5N8. Об этом во вторник, 17 ноября сообщается в пресс-релизе ведомства на официальном сайте.





Отмечается, что вокруг фермы Управление сельского хозяйства ввело санитарную зону. Запрещено вывозить живых птиц, продукты и яйца.





Как утверждают представители службы, зараженные индейки будут забиты, а сама ферма подвергнется санитарной обработке.





Наиболее ранняя масштабная вспышка птичьего гриппа, вызванного H5N8, произошла в 1983 году в Ирландии - тогда пришлось уничтожить около 300 тыс. кур, уток и индюшек. С 2016 года регистрируются сообщения о заражении диких и домашних птиц в Венгрии, Дании, Австрии, Германии. Также пострадали птицы в нидерландском зоопарке, а затем и на фермах — пришлось уничтожить почти 200 тыс. уток.





пишет korrespondent.net К концу 2016 года вспышки инфекции наблюдались также в США, России, Японии, Китае, Южной Корее. Масштаб болезни значительно увеличился В Южной Корее истребили в общей сложности 18,4 тыс. птиц, как зараженных, так и бывших в контакте с зараженными. В Японии количество убитых птиц исчислялось сотнями тысяч,korrespondent.net





В 2017 году вспышки птичьего гриппа наблюдались также в Нигерии, Испании, Зимбабве, ЮАР, Саудовской Аравии. Птиц пришлось уничтожать миллионами.





Весной 2019 года вспышки этого вируса повсеместно были ликвидированы, и только в двух странах Африки - Нигерии и ЮАР - все еще регистрировались заболевания животных, вызванные штаммом H5N8.





Напомним, правительство Дании и оппозиционные "Радикальная Венстре", Социалистическая народная партия, Единый список - "Красно-зеленый" альянс и "Альтернатива" договорились о введении временного запрета на разведение норок, а также о юридической основе для их уничтожения и доплатах звероводам за оперативность.



