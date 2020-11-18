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Беларусь не видит смысла продолжать диалог с ЕС по правам человека
Источник материала: Партизан
Об этом сообщил министр иностранных дел страны Владимир Макей.
"Мы не видим дальше смысла продолжать с Европейским союзом диалог по правам человека", - заявил Макей в эфире телеканала "Беларусь 1" во вторник.
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Об этом сообщил министр иностранных дел страны Владимир Макей.
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