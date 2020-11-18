Саммит ОДКБ намечен на 2 декабря

"Согласован проект повестки дня сессии Совета коллективной безопасности с участием глав государств ОДКБ, намеченной на 2 декабря", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Казахстана по итогам заседания комитета секретарей совбезов, состоявшегося во вторник в формате видеоконференции.





пишет interfax.by Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщал, что саммит ОДКБ планируется провести в Москве в декабре,interfax.by





Очередное заседание комитета секретарей советов безопасности ОДКБ состоится в 2021 году в Таджикистане.