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Саммит ОДКБ намечен на 2 декабря

18.11.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Секретари советов безопасности стран-участниц ОДКБ согласовали проект повестки дня саммита Организации, который планируется провести 2 декабря.

"Согласован проект повестки дня сессии Совета коллективной безопасности с участием глав государств ОДКБ, намеченной на 2 декабря", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Казахстана по итогам заседания комитета секретарей совбезов, состоявшегося во вторник в формате видеоконференции.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщал, что саммит ОДКБ планируется провести в Москве в декабре, пишет interfax.by

Очередное заседание комитета секретарей советов безопасности ОДКБ состоится в 2021 году в Таджикистане.
 
 
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Секретари советов безопасности стран-участниц ОДКБ согласовали проект повестки дня саммита Организации, который планируется провести 2 декабря.
 
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