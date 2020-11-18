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В Беларусь приехала новая Skoda Octavia
Источник материала: Onliner
В Беларусь прибыл первый экземпляр Skoda Octavia четвертого поколения. Данная модель в дорогом исполнении Style. Базовая версия Octavia'2021 обойдется белорусу в 49,7 тысячи рублей. Топовые версии будут стоить порядка 75 тысяч рублей.
Топовая комплектация лифтбэка включает мультимедийную систему с навигацией и голосовым управлением, комбинированную обивку салона, бесключевой доступ, LED-оптику с функцией освещения поворотов и еще очень много позиций. Первый в Беларуси экземпляр модели оснащен 1,4-литровым турбомотором (150 л. с.) и 8-ступенчатой АКП.
Важная особенность новой модели — высокая оснащенность электронными помощниками. Octavia может быть оснащена системой удержания в полосе, системой экстренного торможения, «активным» круиз-контролем. Автомобиль построен на платформе «восьмого» Volkswagen Golf. Это модифицированная MQB-платформа, которая использовалась и у предыдущей Octavia.
— График появления других модификаций на рынке выглядит так, — пояснили Onliner в офисе белорусского импортера Skoda, — следующей после мотора 1,4 появится топ-версия с двигателем 2,0 л мощностью 190 л. с. Она оснащается 7-ступенчатой преселективной коробкой передач DSG, на нее мы принимаем заказы на февраль 2021 года. Любителям традиционных моторов предназначается 1,6-литровый 110-сильный MPI, знакомый по другим моделям Skoda. Производство планируется с марта 2021 года: первыми пойдут версии с 6-ступенчатой МКП, а с июля того же года поступит в продажу и версия с 8-диапазонной АКП. А сейчас доступна самая популярная версия — Octavia 1,4 TSI. Мощность 150 л. с., средний расход топлива — 5,5 л на 100 км. Машина предлагается с 6-ступенчатой механической КП и 8-диапазонной автоматической. Объем багажного отделения Skoda Octavia составляет 600 л, а при сложенных спинках задних сидений — уже 1109 л.
серый, лифтбэк, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
серый, универсал, дизель 1.6 л, механическая, передний привод
серый, лифтбэк, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
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В Беларусь прибыл первый экземпляр Skoda Octavia четвертого поколения. Данная модель в дорогом исполнении Style. Базовая версия Octavia'2021 обойдется белорусу в 49,7 тысячи...
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