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«Белорусская банковская система полностью захвачена силовиками и находится под их контролем»

18.11.2020 08:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сооснователь компаний BY_help и BYSOL Андрей Стрижак рассказал о ситуации с блокировкой банковских счетов, на которые перечислялась помощь пострадавшим от репрессий.

«Белорусская банковская система полностью захвачена силовиками и находится под их контролем»

По его словам, пишет «ГА», общая сумма, о которой знают в фондах, — около 1,4 миллиона рублей: «Это не говорит о том, что вся помощь, которая шла от компании BY_help, заблокирована или арестована, это всего 14% от общей суммы сбора (в общей сложности компании By_help и фонду BySol удалось собрать около 7 миллионов долларов), это не критическая сумма. Но это очень обидно».

Стрижак считает, что такими действиями власть «переходит границы» и включает механизм «экономических репрессий».

«Все эти переводы — это компенсационные выплаты за ранения, за избиения со стороны силовиков. И, по сути, арестом этих счетов власть во второй раз репрессировала этих людей», — отметил он.

Также, по его словам, белорусская банковская система «сейчас полностью захвачена силовиками и находится под их контролем».

Стрижак допустил, что в Беларуси «вообще могут перейти на наличный расчет, потому что нет доверия банковским платежам».

 
 
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Сооснователь компаний BY_help и BYSOL Андрей Стрижак рассказал о ситуации с блокировкой банковских счетов, на которые перечислялась помощь пострадавшим от репрессий.
 
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