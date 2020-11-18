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«Белорусская банковская система полностью захвачена силовиками и находится под их контролем»
Источник материала: Навiны
Сооснователь компаний BY_help и BYSOL Андрей Стрижак рассказал о ситуации с блокировкой банковских счетов, на которые перечислялась помощь пострадавшим от репрессий.
По его словам, пишет
Стрижак считает, что такими действиями власть «переходит границы» и включает механизм «экономических репрессий».
«Все эти переводы — это компенсационные выплаты за ранения, за избиения со стороны силовиков. И, по сути, арестом этих счетов власть во второй раз репрессировала этих людей», — отметил он.
Также, по его словам, белорусская банковская система «сейчас полностью захвачена силовиками и находится под их контролем».
Стрижак допустил, что в Беларуси «вообще могут перейти на наличный расчет, потому что нет доверия банковским платежам».
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Сооснователь компаний BY_help и BYSOL Андрей Стрижак рассказал о ситуации с блокировкой банковских счетов, на которые перечислялась помощь пострадавшим от репрессий.
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