|
Ситуация на границе: очереди на выезд в Евросоюз стали меньше
18.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Согласно оперативным данным, размещенным на сайте Государственного таможенного комитета, около 1500 грузовиков стоят в очередях на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей.
© Sputnik / Виктор Толочко
В латвийском направлении выезда ждут водители в "Григоровщине" и "Урбанах" – по 85 и 120 грузовых автомобилей соответственно.
Выезда в Литву, по данным ГПК на 8:00 пятницы, ждут 1 118 грузовиков. По традиции самая большая очередь в пункте пропуска "Каменный Лог", где в данный момент стоят 400 фур. Немало сейчас большегрузов в "Котловке", "Бенякони" и "Привалке" – 290, 267 и 130 соответственно.
На польском направлении самая длинная очередь из 94 фур стоит в "Брузгах". В "Берестовице" наблюдается пробка из 78 машин.
Всего в очередях на белорусской границе на выезд в страны ЕС стоят 1495 большегрузов. По сравнению со вчерашними утром, очереди стали менее чем на 350 грузовиков.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном
Ранее в Гродненской таможне заявили, что литовской стороной систематически
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более всего машин скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог", где выезда в сторону Литвы ожидают 400 большегрузов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)