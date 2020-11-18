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Ситуация на границе: очереди на выезд в Евросоюз стали меньше

18.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 ноя - Sputnik. Согласно оперативным данным, размещенным на сайте Государственного таможенного комитета, около 1500 грузовиков стоят в очередях на границе Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей.

© Sputnik / Виктор Толочко
ГПК предупреждает о возможных проблемах в пункте пропуска "Бенякони"

В латвийском направлении выезда ждут водители в "Григоровщине" и "Урбанах" – по 85 и 120 грузовых автомобилей соответственно.

Выезда в Литву, по данным ГПК на 8:00 пятницы, ждут 1 118 грузовиков. По традиции самая большая очередь в пункте пропуска "Каменный Лог", где в данный момент стоят 400 фур. Немало сейчас большегрузов в "Котловке", "Бенякони" и "Привалке" – 290, 267 и 130 соответственно.

На польском направлении самая длинная очередь из 94 фур стоит в "Брузгах". В "Берестовице" наблюдается пробка из 78 машин.

Всего в очередях на белорусской границе на выезд в страны ЕС стоят 1495 большегрузов. По сравнению со вчерашними утром, очереди стали менее чем на 350 грузовиков.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

Ранее в Гродненской таможне заявили, что литовской стороной систематически нарушаются договоренности о ритмичном приеме транспорта, что приводит к образованию очередей.

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Теги: Минск
 
 
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Более всего машин скопилось в пункте пропуска "Каменный Лог", где выезда в сторону Литвы ожидают 400 большегрузов.
 
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