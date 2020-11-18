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«Из 700 экспертиз 200 еще не готовы». СК ответил айтишнику, сидевшему на Окрестина в августе

18.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сотрудник ИТ-компании в августе провел два дня на Окрестина, откуда его увезли на скорой. Впоследствии он подал заявление в Следственный комитет. Через три месяца пришел ответ, которым он поделился с dev.by.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— В РУВД и при перевозке избивали дубинками, кулаками, ногами, пугали шокером, — вспоминает айтишник события тех дней. — Угрожали сексуальным насилием, держали в наручниках, долго заставили стоять на коленях. На Окрестина нас прогнали через коридор с дубинками, потом десять часов мы простояли в прогулочном дворике, под открытым небом, без воды, туалета, медицинской помощи. Дальше — камера на 5 мест, в которой было 33 человека. Невероятная духота, две «кормежки» за два дня.

Все подробности он описал в заявлении в СК. И вот наконец из ведомства пришел ответ.

В документе говорится, что «в рамках проверки № 450 от 28.08.2020 по заявлениям и сообщениям о совершении противоправных действий в отношении Вас и иных лиц, содержавшихся в ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома, назначено более 700 экспертиз, выводы которых имеют существенное значение. Вместе с тем, более 200 экспертных исследований не завершены, в связи с чем принять законное итоговое решение по материалу в настоящее время не представляется возможным». Поэтому проведение проверки приостановлено.


Источник: dev.by

Издание ранее публиковало другой ответ СК, который был еще короче. Так, сообщалось об отказе в возбуждении уголовного дела со ссылкой на п. 2 ч.1 ст. 239 УПК (за отсутствием в деянии состава преступления).

 
 
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Сотрудник ИТ-компании в августе провел два дня на Окрестина, откуда его увезли на скорой
 
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