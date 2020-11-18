Jeep представила серийный Wrangler с двигателем V8

Источник материала: Tut.by

Без малого четыре месяца прошло с момента показа концептуальной версии Wrangler с восьмицилиндровым мотором под капотом, и вот Jeep рассекретила товарный вариант внедорожника с приставкой Rubicon 392. На конвейер новинка встанет уже в ближайшее время.





Число 392 в названии означает рабочий объем двигателя в кубических дюймах — то есть, по-нашему, 6,4 л. Мощность «восьмерки» Hemi по сравнению с концептуальным вариантом у серийного Wrangler Rubicon 392 даже выросла — с 456 л. с. до 477 л. с., а крутящий момент подрос с 610 Нм до 637 Нм. В трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат», постоянный полный привод и двухступенчатая раздаточная коробка.





Под новый мотор, который позволяет Wrangler Rubicon 392 разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за паспортные 4,5 секунды, была адаптирована и ходовая часть. Рама и тормоза были усилены, изменены опоры двигателя, а среди прочих особенностей — амортизаторы Fox, мосты Dana 44 с блокировками дифференциалов спереди и сзади, увеличенный на 50 мм дорожный просвет и 33-дюймовые (внешний диаметр) внедорожные шины BFGoodrich K02 на 17-дюймовых дисках.









Внешне самый мощный Wrangler проще всего узнать по капоту с «горбом» воздухозаборника, но в остальном он практически ничем не отличается от младших модификаций с четырех- и шестицилиндровыми моторами — новую версию выдают также соответствующие шильдики и колеса оригинального дизайна.





На американский рынок Wrangler Rubicon 392 выйдет в первом квартале следующего года и, судя по всему, только в пятидверном исполнении. Стоимость пока не озвучена, но в США, если верить местным СМИ, цена на Wrangler с V8 превысит отметку в 60 тысяч долларов.