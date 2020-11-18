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Audi модернизировала «заряженную» модификацию своего самого маленького кроссовера

18.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Топовая версия самого компактного и доступного кроссовера в гамме Audi появилась без малого два года назад, но с плановым рестайлингом SQ2 в компании решили не тянуть и обновили модель вслед за стандартным Q2.


В целом программа доработок у SQ2 та же, что и у базовой модели, а основным отличием от дореформенной версии стал новый рисунок радиаторной решетки с крупными сотами. Появились новые бамперы, базовые фары, как и прежде, светодиодные, а за доплату отныне предложены матричные.


В салоне SQ2 (к слову, его снимками Audi пока не поделилась) появился новый селектор трансмиссии и модернизированная мультимедиасистема MMI с 8,3-дюймовым дисплеем. Спортивные сиденья получили новую обивку — это кожа в комбинации с микрофиброй Dinamica вместо алькантары. В списке опций есть беспроводной зарядник для смартфона и аудиосистема Bang & Olufsen.


Силовой агрегат остался без изменений — в движение SQ2 приводит двухлитровая турбо-«четверка» (300 л.с. и 400 Нм крутящего момента), работающая в комбинации с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом. До 100 км/ч «паркетник» разгоняется за 4,9 секунды, максимальная скорость — 250 км/ч.


Старт продаж обновленного SQ2 в Европе намечен на начало следующего года, но Audi уже принимает заказы — в Германии кроссовер будет предлагаться по цене от 45 700 евро.

 
 
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Топовая версия самого компактного и доступного кроссовера в гамме Audi появилась без малого два года назад, но с плановым рестайлингом SQ2 в компании решили не тянуть...
 
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