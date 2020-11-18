«Спустя 20 лет брака муж сказал, что он гей и я должна принять его таким, как есть». Отвечает психолог

Источник материала: Tut.by

Спустя 20 лет семейной жизни муж нашей читательницы заявил, что он гей и «она должна принять его таким, какой он есть». Женщина пишет, что она не может смириться с тем, что узнала, и не знает, как жить дальше. Ответы на вопросы ей поможет найти психолог.

Потерять близкого человека легко, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Помогите начать новую жизнь и обрести уверенность в себе в сложившейся ситуации.

Мы познакомились в 2001-м. На сказку это не было похоже. Он был женат, но в процессе развода из-за измены супруги. Я переживала разрыв после длительных отношений с женатым мужчиной, который не мог оставить семью.

Все закрутилось очень быстро: вместе работали, виделись каждый день. Я восхищалась его эрудицией, чувством юмора, добротой и лаской. Спустя месяц я уже была знакома с его родителями и друзьями, а еще через некоторое время переехала к нему.

Спустя два года родился сын, мы были счастливы. На удивление не было недопонимания в вопросах воспитания ребенка, все задачи, которые возникали, решались совместно.

Через некоторое время поженились, поехали в свадебное путешествие. Это было восхитительное время, бесконечные прогулки, прекрасный секс — отношения были как тогда, в самом начале. Нам многие завидовали, восхищались нашими отношениями.



Фото: unsplash.com

Спустя еще два года родился второй сын. И вновь в отношениях ничего не изменилось, все было прекрасно. Иногда становилось страшно: «Неужели это закончится?».

Потом был переезд в квартиру побольше, ремонт, старший ребенок пошел в школу, младший в сад. Я вышла на работу.

Все шло так, как надо, до весны 2014-го. Помню, как плакала, когда читала переписку в телефоне мужа, и не могла поверить, что это писал он.

Это был диалог с незнакомым мне мужчиной:

— У тебя уже был кто-то?

Муж:

— Да, был, мы ездили ко мне на дачу, было классно!

Далее следовала очень интимная переписка о сексе между мужчинами…



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Как так? Почему? Что я делала не так? Конца вопросам не было… Дальше было все как в тумане. Я не знала, с чего начать разговор, но сдержаться не смогла. Дальше был такой диалог:

— Я читала твою переписку…

— Зачем?

— Ты в последнее время не расстаешься со своим телефоном, не выпускаешь его из рук. Поэтому я не выдержала. Хочу объяснений. У тебя кто-то есть?

— Нет, у меня нет никого, кроме тебя, но я бисексуал. То, что ты прочла, это мои фантазии на эту тему, не более того. Успокойся, пожалуйста, я люблю тебя. Человек, с которым я переписываюсь, мой друг, не более. Да, он гей, у него есть парень, а мы просто общаемся.

Не могу сказать, что мне было просто это пережить, но я смирилась. Муж даже познакомил меня с этим другом, «чтобы я успокоилась». Интересный, эрудированный, симпатичный. Общались мы нечасто, иногда он приходил к нам в гости со своим парнем. Я не акцентировала внимания на их ориентации, относилась к ним так же, как и к остальным нашим общим знакомым.

Следующий кризис в нашей семье случился осенью 2018-го.

— Мне предложили еще одну работу, — сказал муж, — Но тебе она может не понравиться. Основное условие — я не смогу с тобой делиться тем, что там происходит. В мои обязанности будет входить общение с гомосексуальными мужчинами, а основной задачей моей работы будет убеждение их в необходимости пройти тест на ВИЧ.

Скажем прямо, я была удивлена, но он так расписал необходимость этой «социальной работы», что решила не идти на конфликт.



Фото: pinterest.com

Он уходил утром и приходил поздно вечером три раза в неделю. Иногда в выходные организация устраивала так называемые фильмотеки или игротеки. Он ходил смотреть фильмы с чужими мужиками, играл с ними в какие-то настольные игры. Меня это очень сильно раздражало, отношения стали портиться.

Сплошное недопонимание, недосказанность. В какой-то момент заметила, что нам даже не о чем поговорить. Любая беседа сводилась к его общению с так называемыми клиентами или к моему недовольству тем, что он не уделяет время семье.

Последние два года пролетели как какой-то затяжной сон. Я еще пару раз прочитала его переписки, от которых просто тошнило. В конце концов, решила развестись, попросила покинуть квартиру, чтобы пожить отдельно, разобраться в себе.

Он, в свою очередь, лег в больницу лечить депрессию. Я навестила его там, разговаривали о многом. В какой-то момент показалось, что он стал прежним, что все можно вернуть. И я жила с этой надеждой — на развод так и не подала.

А в сентябре уже этого года муж открыто заявил, что «он гей, и это не лечится». Сказал, что я должна принять его таким, какой я есть.

Я плакала и не могла успокоиться. Мне казалось, что жизнь кончена. Как принять то, что твой любимый человек не воспринимает тебя как женщину, не хочет тебя целовать, обнимать, ласкать. И как теперь относиться ко всей нашей прошлой семейной жизни?

Держусь ради детей, но понимаю, что будущего с ним у меня нет. С другой стороны, не могу принять эту новую реальность и разлюбить человека, с которым мы прожили вместе почти 20 лет. Надеюсь, что произойдет что-то хорошее. Что-то, что сможет всё исправить. Что мне делать?

Комментарий психолога:



Анна ЕфремоваПсихолог «Центра успешных отношений» Психолог

— Да, для женщины это большая травма — осознать, что муж гей. Боль долго переживается негодованием, отвращением, растерянностью. Сложно принять новую реальность, в которой на словах он продолжает вас любить, испытывая сексуальное влечение к мужчинам. И если влечение очевидно, то любовь может оказаться привязанностью и уважением. В любом случае женщине приходится делать выбор: остаться в отношениях или уйти.

Когда-то вы выбрали жизнь с любимым мужчиной и, судя по вашему рассказу, долгие годы были в иллюзии идеальных отношений. Однако постоянное «всё прекрасно» настораживает — так не бывает. У пары всегда есть периоды как притяжения и восторга, так и усталости, отстранения. Также есть споры и несогласия. Это единственно нормальное течение жизни вместе.

Похоже на то, что вы долгое время не замечали или отодвигали на задний план реальные импульсы, ощущения и чувства, не вписывающиеся в идеальную картинку отношений. А, как известно, долгое подавление чревато неожиданными взрывами.

Сейчас, оказавшись среди разбитых иллюзий счастливых отношений с мужем, вы по-прежнему держитесь за другие иллюзии: «Надеюсь, что произойдет что-то хорошее. Что-то, что сможет всё исправить». Это «магическое» мышление может погрузить вас в еще большие страдания, потому что именно такой взгляд на реальность не позволяет вам взять свою жизнь в свои же руки. «Что-то» само не случается! Всё, что с нами происходит — результат нашего же выбора. Осознанного или нет.

Если ваш выбор — начать новую жизнь, то хорошо бы подумать о том, какую именно жизнь вы хотите? Что для вас самое важное? Очень конкретные вещи. Уверенность появляется только в тот момент, когда вы определяете приоритеты в своей жизни, опираясь только на собственные чувства и понимание: как для вас хорошо и как плохо. С чем в отношениях вы можете согласиться, а что недопустимо?

Я обратила внимание на тот факт, что вы погрузились в новые отношения, еще не пережив длительную связь с женатым мужчиной. Возможно, вы долгое время позволяли использовать себя мужчине без обязательств. Быть может, в тех отношениях много страдали от неопределенности в своей жизни и второй роли в его жизни. И тогда бывает так заманчиво окунуться в грезы новой любви, залечивая раны, предпочитая держаться за красивую картинку.

Новая хорошая жизнь — это, на мой взгляд, прежде всего хорошие отношения с самим собой, понимание и уважение своих желаний и умение отличать их от желаний других. Внимание к своим чувствам дарит умение вовремя тестировать реальность, обращая внимание на свои потребности и прощаться с теми, кто приносит боль, Это просто навыки, их можно начать развивать, возможно, с помощью специалиста, изучая и узнавая себя, получая все больше свободы, уверенности и спокойствия.