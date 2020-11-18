РРБ-Банк повышает ставки по вкладам в белорусских рублях

Источник материала: Myfin

Фото: pixabay.com

В ЗАО «РРБ-Банк» с 18 ноября 2020 повышаются ставки по вкладам физических лиц в белорусских рублях (по вновь заключаемым договорам):

Безотзывный на 13 месяцев – 17,5% годовых;

Point`овый безотзывный в белорусских рублях – 17,5% годовых;

RRB-online BYN 13 месяцев капитализация – 18% годовых;

RRB-online BYN 13 месяцев проценты на счет – 18% годовых

Ставки по всем вкладам фиксированные, предусмотрена капитализация процентов, доход не облагается налогом. А по вкладу «Point`овый безотзывный в белорусских рублях» бонусом предусмотрена премиум карта Visa Platinum ЗАО «РРБ-Банк» со всеми привилегиями VIP уровня.

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