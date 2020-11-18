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РРБ-Банк повышает ставки по вкладам в белорусских рублях

18.11.2020 09:27 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: pixabay.com

В ЗАО «РРБ-Банк» с 18 ноября 2020 повышаются ставки по вкладам физических лиц в белорусских рублях (по вновь заключаемым договорам):

  • Безотзывный на 13 месяцев – 17,5% годовых;
  • Point`овый безотзывный в белорусских рублях – 17,5% годовых;
  • RRB-online BYN 13 месяцев капитализация – 18% годовых;
  • RRB-online BYN 13 месяцев проценты на счет – 18% годовых

Ставки по всем вкладам фиксированные, предусмотрена капитализация процентов, доход не облагается налогом. А по вкладу «Point`овый безотзывный в белорусских рублях» бонусом предусмотрена премиум карта Visa Platinum ЗАО «РРБ-Банк» со всеми привилегиями VIP уровня.

Инфолиния: 226 – с мобильных 24/7.

*партнерский материал, ЗАО «РРБ-Банк», УНП 100361187

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Фото: pixabay.comВ ЗАО «РРБ-Банк» с 18 ноября 2020 повышаются ставки по вкладам физических лиц в белорусских рублях (по вновь заключаемым договорам): Безотзывный на 13...
 
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