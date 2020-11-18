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РРБ-Банк повышает ставки по вкладам в белорусских рублях
Источник материала: Myfin
В ЗАО «РРБ-Банк» с 18 ноября 2020 повышаются ставки по вкладам физических лиц в белорусских рублях (по вновь заключаемым договорам):
Ставки по всем вкладам фиксированные, предусмотрена капитализация процентов, доход не облагается налогом. А по вкладу «Point`овый безотзывный в белорусских рублях» бонусом предусмотрена премиум карта Visa Platinum ЗАО «РРБ-Банк» со всеми привилегиями VIP уровня.
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*партнерский материал, ЗАО «РРБ-Банк», УНП 100361187
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Фото: pixabay.comВ ЗАО «РРБ-Банк» с 18 ноября 2020 повышаются ставки по вкладам физических лиц в белорусских рублях (по вновь заключаемым договорам): Безотзывный на 13...
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