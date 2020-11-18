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Курс биткоина превысил $18 тыс. впервые с 2017 года

18.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года перешла отметку $18 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk и портала CoinMarketCap.

По данным биржи, на 7:29 курс криптовалюты достигал $18 174. Cогласно данным портала, стоимость биткоина дошла до отметки $18 156.

В ходе сегодняшних торгов биткоин преодолел отметку $18 тыс. впервые с 8 декабря 2017 года. Тогда на максимуме курс криптовалюты составлял $18 328, передает РБК.

Своей максимальной цены биткоин достигал в декабре 2017-го, преодолев психологический рубеж $20 тыс.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года перешла отметку $18 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk и портала CoinMarketCap.
 
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