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Курс биткоина превысил $18 тыс. впервые с 2017 года
Источник материала: АФН
Стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года перешла отметку $18 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk и портала CoinMarketCap.
По данным биржи, на 7:29 курс криптовалюты достигал $18 174. Cогласно данным портала, стоимость биткоина дошла до отметки $18 156.
В ходе сегодняшних торгов биткоин преодолел отметку $18 тыс. впервые с 8 декабря 2017 года. Тогда на максимуме курс криптовалюты составлял $18 328, передает РБК.
Своей максимальной цены биткоин достигал в декабре 2017-го, преодолев психологический рубеж $20 тыс.
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Стоимость биткоина впервые с декабря 2017 года перешла отметку $18 тыс. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk и портала CoinMarketCap.
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