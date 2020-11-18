Кипр проверяет «золотые» паспорта 70 сотрудников разработчика World of Tanks

Источник материала: АФН

Генеральный аудитор Кипра Одиссеас Михайлидис начнет расследование по 70 паспортам, выданным сотрудникам компании Wargaming.

Об этом в Facebook сообщил член политсовета и основатель кипрской партии ЕОП Алексей Волобоев. О проверке также сообщил источник, знакомый с одним из менеджеров компании, пишет Forbes.

Сооснователи Wargaming Виктор Кислый и Иван Михневич получили гражданство Кипра, когда перевезли туда штаб-квартиру компании в 2012 году, сообщил изданию Волобоев. Позже, по его словам, паспорта выдали и сотрудникам из числа топ-менеджмента компании.

Информацию о получении гражданства за инвестиции сотрудниками компании Forbes подтвердил сооснователь ЕОП Иван Михневич, который ушел из Wargaming в 2014 году, передает РБК.

«Мы перевезли компанию, уже имевшую серьезный успех и заработки, и заплатили такое количество налогов, что этого было достаточно, чтобы получить гражданство», — заявил он.

По словам Михневича, первыми гражданство получили акционеры компании — Виктор Кислый, его отец и брат, а также сам Михневич. Затем паспорта выдали членам семей тех, кто получил гражданство. «То, о чем речь идет в посте, 70 паспортов — их получили важные сотрудники Wargaming», — отметил он.

Wargaming перевезла штаб-квартиру из Минска в Никосию в 2012 году. «По большому счету целую улицу, которая идет к президентскому дворцу в Никосии, пора переименовывать в «проспект Wargaming», — заявил Михневич. По его словам, там расположены два здания компании и несколько земельных участков, используемых под парковку для сотрудников.

Михневич добавил, что сейчас Wargaming — крупнейшая ИТ-компания на Кипре по числу сотрудников и объему инвестиций, это же изданию сказал и Волобоев.

По словам Михневича, проверка пока не направлена лично на кого-то из сотрудников: офис генерального аудитора проверяет документацию в МВД, которое выдавало паспорта, после чего подготовит отчет.

Программа выдачи «золотых» паспортов, или получения гражданства в обмен на инвестиции, работала на Кипре в нынешнем виде с 2013 года. После этого правительство неоднократно проводило проверки соблюдения ее условий. В частности, в сентябре полиция начала расследовать процедуру получения гражданства 42 инвесторами, которые вошли в «группу высокого риска».

В начале ноября власти Кипра и вовсе отменили программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Это произошло после скандала, вызванного расследованием телеканала Al Jazeera. Журналисты выдали себя за гражданина Китая, якобы осужденного у себя на родине за отмывание денег. Связавшись с юристами, риелторами и даже спикером парламента, они получили подтверждение, что гражданство республики при наличии денег могут выдать даже осужденному, в то время как власти Кипра публично заявляли о строгой системе отбора заявителей для программы.

Wargaming была основана в 1998 году. Главный и самый известный продукт компании — онлайн-игра World of Tanks, которая появилась в 2010 году. С того времени в ней зарегистрировались 160 млн человек.

Wargaming не раскрывает свои финансовые показатели. Кислый в беседе с РБК объяснял это тем, что не готов «раскрывать все карты перед конкурентами», и говорил лишь, что выручка компании измеряется «сотнями миллионов долларов». В 2015 году Bloomberg оценил выручку разработчика в $590 млн, такую же сумму насчитали эксперты исследовательской компании Newzoo.