ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности

18.11.2020 09:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Американский президент Дональд Трамп во вторник, 17 ноября, отправил в отставку главу Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) в составе министерства национальной безопасности США - Кристофера Кребса, который ранее отверг утверждения о фальсификациях результатов выборов главы государства 3 ноября.

О своем решении глава Белого дома сообщил в Twitter, уточнив, что увольнение "вступает в силу незамедлительно". "Недавнее заявление Криса Кребса о защищенности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и фальсификации", - написал президент. При этом он не привел фактов, которые подтверждали бы эти его утверждения, передает DW.

Ранее Кребс, который, в частности, работал над защитой избирательной системы США от кибератак, говорил, что ожидает увольнения.

Как отмечает агентство Reuters, глава CISA узнал о своей отставке, прочитав сообщение президента в Twitter. После этого Кристофер Кребс написал в сети микроблогов, для него "было честью" занимать эту должность. "Мы все сделали правильно", - добавил он.

После президентских выборов в США 3 ноября, на которых демократ Джо Байден, по прогнозам ведущих американских СМИ, заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы над республиканцем Трампом, CISA и ряд компаний, предоставляющих технологическое оборудование для подсчета голосов, заявили, что не нашли доказательств манипуляций, назвав голосование самым защищенным в истории. Нынешний глава государства не признает поражение и пытается оспорить итоги голосования в судах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский президент Дональд Трамп во вторник, 17 ноября, отправил в отставку главу Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) в составе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко грубо «наехал» на Россию и поставил условие союзнику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.11.2020
Mir24.TV Belarus
18.11.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика