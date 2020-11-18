Турецкий парламент разрешил Эрдогану отправить военных в Азербайджан

Источник материала: АФН

Парламент Турции одобрил указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о об отправке войск в Азербайджан.

Предложение главы государства поддержали депутаты правящей Партии справедливости и развития, а также Народно-республиканской партии, «Хорошей партии» и Партии националистического единства.

Проект меморандума об отправке турецких вооруженных сил на территорию Азербайджана был вынесен на рассмотрение 16 ноября. Согласно документу военные в течение одного года будут следить за соблюдением режима прекращения огня между Баку и Ереваном, передает РБК.

Власти подчеркнули, что отправка военных в зону конфликта соответствует национальным интересам Турции.