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Турецкий парламент разрешил Эрдогану отправить военных в Азербайджан
Источник материала: АФН
Парламент Турции одобрил указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о об отправке войск в Азербайджан.
Предложение главы государства поддержали депутаты правящей Партии справедливости и развития, а также Народно-республиканской партии, «Хорошей партии» и Партии националистического единства.
Проект меморандума об отправке турецких вооруженных сил на территорию Азербайджана был вынесен на рассмотрение 16 ноября. Согласно документу военные в течение одного года будут следить за соблюдением режима прекращения огня между Баку и Ереваном, передает РБК.
Власти подчеркнули, что отправка военных в зону конфликта соответствует национальным интересам Турции.
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Парламент Турции одобрил указ президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о об отправке войск в Азербайджан.
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